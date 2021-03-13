Hemen her sporda olduğu gibi Formula 1'de de kurallar zaman zaman değişiklikler gösteriyor. Bir kısmı 2021 yılına ertelenmiş olsa da Formula 1'de bu yıldan itibaren geçerli olacak pek çok önemli kural değişikliği bulunuyor.

Formula 1'de son yıllarda Mercedes AMG Petronas takımının otomobilleri büyük bir üstünlük kurmayı başarmıştı. Hatta bu üstünlük nedeniyle Lewis Hamilton'ın üst üste kazandığı şampiyonluklarda aslan payını otomobile verenler çoktu.

Yeni sezonda aslında şimdiye kadarki en kapsamlı kural değişiklikleri yapılacak ve Formula 1, daha önce hiç olmadığı kadar değişecekti. Yaşanan koronavirüs pandemisi nedeniyle kuralların en azından bir kısmı gelecek yıla sarktı. Bu yıl yapılacak değişiklikler ise çok daha farklı bir Formula 1 sözü veriyor.

Para saçma döneminin sonu: Harcama Limiti

Bu yılki belki de en önemli değişiklik harcama limiti oldu. Formula 1 gittikçe küçülme planını uygulamaya koydu. Böylece Mercedes ve Ferrari gibi büyük takımların kabaca parayı basıp daha iyi arabalar yapmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Takımlar en fazla 175 Milyon Dolar harcama yapabilecek. Öte yandan bu limite pilot maaşlarının ve takımların belli çalışanlarının dahil olmadığını da belirtelim.

Değişen lastik tasarımı

Formula 1 araçlarının maliyetlerini arttıran kalemlerden biri de aslında lastikler. Yeni dönemde kullanılacak lastikler daha büyük jantlara sahip olacak. Lastiklerin kalınlığı azalacak. Artık lastiklerin araç tasarımındaki etkisinin de azaltılması sağlanmış olacak.

Kirli hava neredeyse tarih oluyor

Bu yıl araçlarda yapılacak olan tasarım değişiklikleriyle araçların birbirlerine daha yakın seyredebilmesi sağlanacak. Geçtiğimiz sezon arkadaki aracın yere basma kuvvetini %50 kaybetmesine neden olan türbülans bu yıl %5'e kadar inecek.

Yer basıncı kavramı hayatımıza giriyor

2021 yılında uygulanmaya başlayacak olan kural değişimleri ile birlikte, araçların altında bulunan kanallarda da değişiklikler yapılacak. Böylece geçmişte de örnekleri bulunan yer basıncı/yer etkisi geri dönmüş olacak. Araçların altındaki kanallar otomobillerin vantuz gibi yere yapışabilmesini sağlayacak.

Kanatlar değişiyor

Formula 1 araçlarında aerodinamik açıdan önemli yeri bulunan ön kanat yeni dönemde 4 parça olacak şekilde tasarlanacak. Ön kanat kenarlığının kanatla olan bağlantısı da değişiklik gösterecek. Arka kanatta da tek basamak merdiven olarak tasvir edilen, kıvrılarak şasiye bağlanan tek parça bir yapı kullanılacak.

Parçalanmaya karşı esnek yapı

Araç gövdesindeki bir başka önemli değişiklik de gövde yapısında olacak. Pistin kazalardan sonra kirlenmesini azaltmak, parçaların dağılmasını engellemek için yeni dönemde daha esnek bir tasarım kullanılacak. Böylece parçaların savrulmasının önüne geçilmesi planlanıyor.

Testlere kısıtlama geliyor

Formula 1 araçlarının temel üretim mantığı, belli bir sürede en yüksek verimi almak üzerine inşa edilmişti. Bu yüksek verimliliği elde edebilmek için de testler yapılması gerekiyor. Testlerin sayıları azaltılacak, böylece harcamalar da düşecek. Yakıt pompası ve diğer alakalı sistemler de standart haline getirilecek. Daha yüksek sıradaki takımlar daha az test yapabilecek.

Yarış haftasonları kısalıyor

Yarış haftasonları aslında perşembe gününden başlıyordu. İlk gün yapılan teknik detay incelemesi ve kontroller de cuma sabahına taşınacak. Böylece takımların daha az masraf etmesi sağlanacak. Basın toplantıları da bu süreç içerisinde yapılacak.

Fren setlerine kısıtlama

Ekipler bundan sonra her yarış haftasonunda bir fren seti kullanabilecek. Ekstra durumlarda, ek fren seti kullanacak olan pilota sıralama cezası uygulanacak. Motorun genel tasarımı korunsa da, sırf motoru güçlendirmiş olmak için takılan parçalara da kısıtlama getirilecek.