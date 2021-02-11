Formula 1'de organizatörler, takımlar ve motor üreticileri bir araya gelerek önemli konularda anlaşma yaptı. Buna göre 2022 yılından itibaren motorlar birkaç yıl süreyle dondurulacak.

Motor sporlarının zirvesi olarak adlandırılan Formula 1, özellikle son yıllarda yaşanan yönetim değişikliğiyle birlikte başka bir kimliğe bürünmeye başladı. Sporun artık daha rekabetçi, daha geniş bir kitleye hitap eden bir yapısı olması amaçlanıyor.

Bu amaçla yeni dönemde yeni kurallar yürürlüğe girecek olsa da, Formula 1'in atmayı planladığı adımlarda pandemi nedeniyle değişiklikler yapılmıştı. Bugün yapılan toplantıda alınan önemli kararlar ise beklenen değişimin habercisi konumunda bulunuyor.

Motorların gelişimi donduruluyor

Formula 1 yönetimi, FIA, takımların temsilcileri ve motor üreticilerinden gelen temsilciler, aylar süren görüşmelerin ardından motorların dondurulacağı tarihler konusunda anlaşmaya vardı. Bu anlaşmaya göre araçların motorları 2022 yılının başından 2025 sezonunun sonuna kadar dondurulacak, yani motorlar üzerinde geliştirme çalışmaları yapılmayacak.

Bu kararın amacı ise 2025 yılında gelmesi planlanan yeni motorların daha rahat geliştirilmesini sağlamak ve takımların masraflarını azaltabilmek olarak açıklanmıştı. Formula 1'in 2025 yılının artık güç ünitesi olarak adlandırabileceğimiz hibrit güç sistemleri için mevcut ve olası tedarikçilerle bir çalışma grubu kurduğu da biliniyor.

Formula 1'de 2021 yılında göreceğimiz güç üniteleri:

Çevre açısından sürdürülebilir,

Tamamen sürdürülebilir yakıt kullanan

Güçlü ve heyecan verici, daha ucuza üretilebilen

güç üniteleri olacak. Formula 1 yönetimi, 2030 yılına kadar bu spordaki net karbon salınımını sıfıra çekmeyi planlıyor.

Sprint Formatı da gündeme geldi

Günün bir başka öne çıkan konusu ise sprint yarışı formatı oldu. Yarışlara yeni kitleler çekmeyi planlayan F1 yönetimi ve takımlar şu anda sprint formatı üzerinde görüşmeye devam ediyor. Cumartesi günü yapılan sıralama turlarının yerini alması beklenen bu formatla birlikte, esas yarışın sıralamaları sprint seansının sonunda ortaya çıkacak.

Normal şartlar altında Honda'nın ayrılmasının ardından motorsuz kalacak olan Red Bull, böylelikle elindeki motoru uzun süre kullanabilecek. En dominant otomobillerden birine sahip olan Mercedes Petronas da bir süre daha zorluk yaşamayacak gibi gözüküyor.