F1 Kazasında Guanyu Zhou'nun Hayatını Kurtaran Sistem: Halo

Formula 1 araçları pistte tam gaz giderken aniden fırlayan bir taş, kaza yapan bir araçtan fırlayan tekerlek veya herhangi bir şey pilotların canına mal olabiliyor. Bu yüzden de 2018 yılında yürürlüğe giren kuralla birlikte 'Halo', F1 araçlarına zorunlu olarak yerleştirildi. Gelin Halo'nun neden getirildiğini ve nasıl bir etki yarattığına hep birlikte bakalım.

Formula 1 yarışları geçmişten günümüze her zaman aksiyonlu ve heyecanlı geçmiştir. Geçmişten günümüze sürekli değişim gösteren Formula 1 araçları, saatte 300 kilometreden fazla hızlara çıkabiliyorlar.

Bu dehşet güçlere sahip araçların pilotları ise işlerine tam anlamıyla odaklanmak zorundalar, zira en ufak bir hata canlarına mal olabiliyor. Güvenliği tam olarak sağlamak için kurallar katılaştırılsa da maalesef kurallar havacılıktaki gibi Formula 1’de de bazen kanla yazılıyor.

2022 F1 Britanya Grand Prix'i açılış turunda Guanyu Zhou, Halo sayesinde kurtuldu.

Zhou'yu kurtaran Halo’nun tam olarak ne olduğuna birlikte göz atalım.

Pilotların içerisinde bulunduğu “Yaşam Hücresi” adı verilen ortam, yıllar içerisinde kaybedilen onlarca pilot ile birlikte birçok değişime uğradı. Bunun sebebi ise elbette acil durumlarda pilotun güvenliğini sağlamaktı ancak yaşam hücresi bazı durumlarda hayat kurtarmak için yeterli olmuyor. Pilotların vücudu korunsa da kafaları her zaman açıkta duruyordu ve gelebilecek büyük bir darbeye karşı yalnızca kaskla korunuyordu.

Yaşam hücresinin yeterli olmadığı alanlardan biri de dışarıdan gelen cisimlerin pilotların kafasına isabet etmesidir. Formula 1 pilotlarının kafasında bir kask bulunsa da bu kask etkili ve büyük darbelere karşı çok yetersiz kalıyordu. Bu olayın da giderek ölümcül bir hale gelmesinden sonra ‘Halo’ yapısı devreye girdi.

2009 yılında Henry Surtees isimli Formula 2 pilotunun kafasına kaza yapan araçtan fırlayan bir tekerlek vurunca pilot dümdüz bir şekilde pist dışına çıkıp kaza yapmıştı ve hayatını kaybetmişti. 2015 yılında ise IndyCar’da yarışan Justin Wilson, önünde kaza yapan araçtan kopan bir parçanın kafasına gelmesiyle hayatını kaybetmişti. Felipe Massa’nın 2009 yılında kafasına gelen bir cisim de onu neredeyse öldürüyordu ancak pilot o kazadan sonra da yarış kariyerine devam etti.

Bu olayların yaşanmasından sonra Mercedes, bu konuya bir çözüm üretmeye çalışan ilk firma oldu ve ardından FIA de çalışmalara başladı. Sonunda Ferrari ve Mercedes kendi tasarımlarını tamamlayarak, 2016 yılının başlarında bu yapıyı pistte denediler ve 2018 yılında Halo’nun tüm F1 araçlarında zorunlu olarak bulunacağı söylendi.

Halo ne kadar sağlam?

Halo, ilk denendiği sıralarda pilotların hepsinden şikâyet alsa da getirilmesinin ne kadar faydalı olduğunu son zamanlarda yaşanan bazı olaylar ile daha net bir şekilde görebiliyoruz. İlk başlarda yolu biraz kapattığı ve aerodinamik yapıyı bozduğu söylense de 2018 Belçika Grand Prix’i gözler önüne getirildiği zaman Halo olmasaydı nasıl bir facia yaşanacağı çok açık bir şekilde görülüyor.

Olaya daha yakın açıdan göz atalım:

Belçika Grand Prix’inin başlamasından hemen sonraki ilk virajda Hulkenberg, Fernando Alonso’ya arkadan temas ediyor ve Alonso’nun aracı uçarak Charles Leclerc’in aracının üzerine çıkıyor. Uçan aracın ön lastiği Charles Leclerc’in de ilerlemesiyle birlikte pilotun kafasına gelecekken pilot Halo sayesinde bugün Ferrari’nin pilotu olarak yarışmaya devam ediyor.

Buna çok benzer bir olay, yine aynı yıl içerisinde Formula 2 yarışlarında da yaşandı ve pilot Halo’nun da yardımıyla kurtuldu. Son olarak da geçtiğimiz günlerde 2022 F1 Britanya Grand Prix'i açılış turunda Guanyu Zhou'nun hayatı kurtuldu.

Titanyumdan oluşturulan bu yapı, yalnızca 7 kiloluk bir ağırlığa sahip olsa da 12.000 kilogram ağırlığa dayanabiliyor.