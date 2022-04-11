İstanbul Park’ı İşleten Intercity ile TOSFED Birbirine Girdi

Formula 1'in ülkemize kalıcı olarak dönmesini umarken, bu hayale kavuşmamıza daha uzun bir süre olduğunu gösteren bir tartışma, geçtiğimiz günlerde ortalığı karıştırdı. Intercity'nin TOSFED'i bazı konularda suçlamasıyla başlayan atışma, TOSFED'in açıklamalarının ardından daha da sonlanmayacak gibi duruyor.

Formula 1 İstanbul GP, uzunca bir sürenin ardından 2020 yılında iptal edilen yarışlardan birinin yerini almak üzere yarış takvimine eklenmişti. 2021 yılında da yine aynı nedenle Türkiye GP düzenlenirken, Formula 1’in Türkiye’de giderek artan popülerliği de daha geniş kitlelere ulaşmıştı. Yarışın düzenlendiği Intercity İstanbul Park’ın Formula 1 takvimine kalıcı olarak eklenmesi, pek çoğumuzun hayali haline dönüşmüştü.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda böyle bir durumun maddi nedenlerden dolayı yüksek ihtimal ile gerçekleşemeyeceğini sizlerle paylaşmıştık. Formula 1 tartışmaları zaman zaman gündeme gelmeye devam ederken, geçtiğimiz günse Intercity yönetiminden TOSFED’e yönelik beklenmedik bir açıklama gelmişti. Intercity, paylaştığı açıklamasında Formula 1 yarışlarına ilişkin TOSFED’in yaptığı açıklamaların ‘yanıltıcı’ olduğunu belirterek TOSFED’i algı operasyonu yürütmekle suçladı.

Intercity’nin paylaştığı açıklama:

TOSFED’den yanıt geldi:

7 Nisan günü paylaşılan bu açıklamadan iki gün sonra, 9 Nisan gününde de TOSFED’den bir karşı açıklama geldi. TOSFED, Twitter hesabından paylaştığı açıklamada Intercity’ye cevaplamasını istediği sorulara yer verdi ve Intercity yönetimini bazı konularda suçladı. Bu konular arasında “görevlilerin tuvaletlerinin temizlenmemesi” gibi şikâyetler de yer aldı…

Formula 1 ve tüm motorsporlarının ülkemizde sağlıklı bir şekilde yarışlara devam etmesi için birlikte olması gereken iki tarafın yalnızca iki Formula 1 yarışının ardından böylesine bir tartışma içine girmesiyse pek çok kişiden tepki topladı.