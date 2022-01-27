Türkiye'nin F1'de Kalması İçin Talep Edilen Para Açıklandı

2020 ve 2021 yıllarında Türkiye'ye geri dönen Formula 1, Türkiye'nin takvimde kalması için ödemesi gereken miktarı belirledi. Buna göre Türkiye, Formula 1'e ev sahipliği yapmaya devam etmek için yılda 40 milyon dolar ödemek zorunda olacak. Bu da Formula 1'i yakın zamanda bir daha göremeyeceğimiz anlamına geliyor olabilir.

Motorsporlarının zirvesi olarak kabul gören, her yarışıyla dünya çapında milyonları ekran başına toplayan Formula 1, 2020 ve 2021 sezonlarında Türkiye’nin de misafiri olmuştu. Uzun bir aranın ardından Türkiye’ye dönüş yapan Formula 1, her iki yarışta da seyir zevki yüksek mücadelelere yer vermiş, olumlu yorumlar toplamıştı.

Elbette özlenen pistin muhteşem bir şekilde geri dönmesi, Formula 1 hayranlarında Türkiye’nin takvimde kalması dileğini başlatmıştı. Fakat paylaşılan yeni bilgilere göre durum ne yazık ki böyle olamayacak. Gazeteci Emre Özpeynirci, bugün paylaştığı yazısında dileğimizin gerçekleşmeyecek olmasının nedenini açıkladı.

Formula 1’in Türkiye takviminde kalması oldukça zor

Emre Özpeynirci tarafından aktarılan bilgilere göre Formula 1 yönetimi, Türkiye’nin 2022 takviminde yer alabilmesi için yıllık 40 milyon dolar ücret istedi. Bu ücret, organizasyonu düzenlemek için yapılacak masraflarla birlikte toplam 48-50 milyon dolara tekabül ediyordu. Bu yüksek ücretin Formula 1’in Türkiye’ye gelişini engellemesinin nedeni ise aslında yüksekliği değil.

Formula 1, 2020 ve 2021 yıllarında Türkiye’ye, koronavirüs nedeniyle yarış yapamayacak olan ülkelerin takvimden çekilmesi nedeniyle gelmiş, yani boşluk doldurmuştu. Bu senelerde yarış için istenen ücret ise oldukça düşüktü ve Özpeynirci’nin aktardığına göre ücretin tamamı, İstanbul Park’ın işletmecisi Intercity’nin patronu Vural Ak tarafından devlet desteği olmadan üstlenilmişti. Yani devlet desteğinin olmaması, Formula 1’in Türkiye’ye gelişini engelleyebilir. Özpeynirci, devletin 2011 yılında 28 milyon doları ödemeyi reddettiğini hatırlatarak özellikle günümüz şartlarında bir destek sunacağını düşünmediğini aktardı.

Formula 1 yönetimi, İtalya, Monako, Avusturya, İspanya ve Belçika gibi efsane Formula 1 pistlerinin bulunduğu ülkelere 25 – 30 milyon dolar aralığında fiyat biçiyor. Katar, Suudi Arabistan ve Bahreyn gibi ülkelerse yıllık 45-55 milyon dolar ödüyorlar. Türkiye’ye teklif edilen 40 milyon dolarlık ücretse günümüzde Birleşik Arap Emirlikleri ve Macaristan tarafından ödeniyor.