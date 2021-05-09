Lewis Hamilton'ın kariyerinde ilk sıradan başladığı 100. yarışta kazanan isim de Büyük Britanyalı pilot oldu. Hamilton'ı geçişin oldukça zor olduğu bu pistte zafere taşıyan ise pit stop stratejisi oldu.

Formula 1'de 2021 sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Geleneksel pistlerden biri olan Katalunya Pisti, bu yıl da İspanya GP'ye ev sahipliği yaptı. Yarışın başlangıcı oldukça heyecanlı olurken, Max Verstappen şampiyonluk mücadelesi verdiği rakibi Lewis Hamilton'ı kalkışta geçmeyi başardı.

Yarışın ilk turlarında Alpha Tauri ekibinden Japon pilot Yuki Tsunoda'nın aracı yolda kaldı. Sonrasında da Tsunoda'nın aracının yoldan çekilmesi için güvenlik aracı uygulamasına gidildi. Bu dönemde Bottas ile arasındaki farkı kapatan LeClerc, Bottas'ı avlayarak 3. sıraya çıktı.

İspanya'da taktikler öne çıktı

66 turluk yarışın ilk bölümü Verstappen'in liderliğinde geçildi. Lewis Hamilton ise rakibinin aradaki farkı 2 saniyenin üzerine çıkarmasına izin vermediği bir tempo tutturdu. Mercedes ve Red Bull takımlarından pit yapan ilk pilot Valtteri Bottas oldu.

Verstappen pite girdiğinde Red Bull garajında bir karışıklık yaşandı. Bu da Hollandalı pilotun 2 saniye kadar zaman kaybetmesine neden oldu. Bu nedenle Hamilton bir süre daha pistte kalmaya karar verdi. O da Mazepin yüzünden bir süre sorun yaşadı. Verstappen'den 5 tur sonra Hamilton da pite girdi.

Pit Stop savaşları

Hamilton ve Mercedes, iki pit stop yapıp yarış sonunda Verstappen'i yakalama stratejisine geçiş yaptı. Yarışın son 20 turu, Hamilton'ın ne zaman Red Bull aracını yetişeceğini beklemekle geçti. Son şampiyon, her tur rakibine biraz daha yaklaştı. 60. turda da rakibini geride bırakmayı başardı.

Yarışın ardından Lewis Hamilton, 6. defa İspanya GP'sini kazanmayı başarmış oldu. Verstappen ise ikinci sırayı ve en hızlı tur zamanını almayı başardı. Bottas ise üçüncü sırayı aldı. Ferrari'den LeClerc 4. sırayı alırken Perez ise Red Bull'a bir 5.'lik getirdi.

Bir sonraki yarış 23 Mayıs'ta Monaco'da yapılacak.