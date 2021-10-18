Formula 1 Türkiye GP'nin Kaç Para Kazandırdığı Açıklandı

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, geçtiğimiz hafta düzenlenen Türkiye GP'sinden sonra bazı kritik açıklamalarda bulundu. Yarışla birlikte devletin kasasına 30 milyon dolar girdiğini öne süren Ak, TOSFED gibi bazı federasyon ve kuruluşların önlerine koydukları engel yüzünden çok yorulduklarını ve bu yüzden pisti 2 yıl sonra bırakacaklarını dile getirdi.

Son 2 yıldır Türkiye GP'sinin F1 takvimine eklenmesiyle birlikte F1 tutkunları, 9 yıllık bir aradan sonra bu heyecana yeniden kavuştu. Geçtiğimiz yıl seyircisiz olmasına rağmen büyük ölçüde reklam geliri sağlayan Türkiye GP, bu yıl kapılarını tam 190 bin kişiye açtı ve toplam 3 gün boyunca inanılmaz anlara tanıklık ettik.

Yarışın üzerinden bir hafta geçmişken Intercity Istanbul Park'ın Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Türkiye GP'nin takvimde kalıcı bir yer edinmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Ak, TOSFED gibi birçok kurumun önlerine engel koymasından çok yorulduklarını, 2 yıl sonra pisti bırakabileceklerini dile getirdi.

"İstanbul Park vakıf malı, biz kiralamasaydık orası çürüyecekti ya da outlet AVM olacaktı"

Bildiğiniz üzere Formula 1 yarışlarını genellikle hükümetler organize ediyor ancak Türkiye GP'si için durum biraz farklı. Intercity, Formula 1'in Türkiye'de de yapılması için elini taşın altına koyan tek kuruluş olduğunu ifade ediyor. Bu sistemin değişmesini isteyen Vural Ak, uzun bir zamandır Turizm ve Ulaştırma Bakanlığı ile görüştüklerini dile getirerek, hükümetin önümüzdeki yarışlara olumlu baktıklarını dile getirmişti.

Geçtiğimiz sene yapılan Türkiye GP'sinin seyircisiz olmasına rağmen sadece reklamlardan 500 milyon dolar elde edildiğini dile getiren Vural Ak, yapılan yarıştan sonra devletin kasasına vergi yoluyla 30 milyon dolar para girdiğini iddia etti. Ak, hiçbir fanatizmin olmadığı bu yarıştan İstanbul Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve F1 pilotları da dahil olmak üzere herkesin memnun kaldığının da altını çizdi.

TOSFED gibi bazı kuruluşların Intercity'nin önüne engel koyduğunu belirtirken bu konuda detaylara değinmeyen Ak'ın açıklamalarının devamında şu ifadeler yer aldı; "İstanbul Park’ı 10 yıllığına 2012’de kiraladık. Sözleşmemiz 2023’te bitiyor. Yarışı kalıcı halde yapamazsak sözleşmeyi yenilemeyi düşünmüyoruz. 10 yılda kira ve bakım masrafı için 75 milyon dolar ödeme yaptık. Bir kere bile kirasını çıkaramadı. 300 gün orada aktivite yapmaya çalışıyoruz. 2 yıl sonra bırakacağız. Pist aldığımızdan çok iyi durumda, asfalt ve çevre düzenlemeleri yapıldı. Tribünleri yeniledik, 15 yıl masraf istemiyor. İstanbul Park vakıf malı, biz kiralamasaydık orası çürüyecekti ya da outlet AVM olacaktı. İki yıldır da yarışı Türkiye’ye getirdik. Fakat yorulduk artık hem TOSFED hem de birçok yerden engellenmekten."

Vural AK, aynı zamanda Formula 1'i cebinden ödemekten sıkıldığını belirten açıklamasında da şu cümleleri dile getirdi; "Formula 1, 22 ülkede yapılan dev bir organizasyon. Acayip pahalı bir şov. Sahibi de bir şirket. İstedikleri bedeli ödeyen ülkelere gidiyorlar. Türkiye uzun süre bu maliyeti karşılamak istemedi. Ben delilik yapıp, iki senedir hiç para kazanmadan, Türkiye kazansın diye bu işi yaptım ama yoruldum artık.”