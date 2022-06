Fortnite 3. Bölüm 3. Sezon: Tüm Yenilikler [Video]

Epic Games, Fortnite 3. Bölüm 3. Sezon için bir sinematik fragman yayınladı ve yeni sezon ile birlikte gelecek tüm yenilikleri paylaştı. Yeni sezonda en dikkat çeken yeniliklerse şüphesiz Darth Vader ve Indiana Jones olacak.

Dünyanın en popüler battle royale oyunlarından biri olan Fortnite, son dönemde popülerliğini ciddi miktarda kaybetmiş olsa da geliştirici Epic Games, dünya çapında bilinen markalarla iş birlikleri gerçekleştirerek oyuncularına keyifli bir deneyim sunmaya devam ediyor. En azından bunun için çabaladığı su götürmez bir gerçek.

Epic Games'in Fortnite için iş birliğine gittiği son marka ise bilim kurgu denince akla ilk gelen isimlerden 'Star Wars' oldu. Fortnite 3. Bölüm 3. Sezon ile birlikte pek çok Star Wars öğesi, oyun dahil oluyor. Ayrıca 'kötülerin kötüsü' Darth Vader da 3. sezon ile birlikte Fortnite dünyasına katılmış oluyor. Ayrıca hem oyunları hem de filmleriyle dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan Indiana Jones da yeni sezonda Fortnite dünyasında olacak.

Darth Vader ve Indiana Jones, Fortnite oyuncularıyla buluşuyor

Epic Games, Fortnite 3. Bölüm 3. Sezon'da oyuncuların nasıl bir deneyim ile karşılaşacağını göstermek için kısa bir animasyon filmi tadında bir sinematik fragman yayınladı. Fragmanda yer alan sahnelerden yola çıkarak oyuncuların 3. Sezon'da bol bol bilim kurgu öğeleri ile karşılaşacağını söyleyebiliriz.

Bununla birlikte fragmandaki en dikkat çekici sahnelerden biri, Star Wars evreninin kötüsü Darth Vader'ın çoğu luna parkta görmeye alışık olduğumuz hızlı trendeki yolculuğuydu. Lafı daha fazla uzatmadan sizleri Fortnite 3. Bölüm 3. Sezon'un sinematik fragmanı ile baş başa bırakıyoruz. Bu arada yeni sezon ile birlikte gelecek tüm yeniliklerin fragmanın altında listelendiğini de belirtelim.

Fortnite 3. Bölüm 3. Sezon sinematik fragmanı

Fortnite 3. Bölüm 3. Sezon ile gelecek tüm yenilikler

Eğlenceli Mantarlar

Adada Gerçeklik Ağacı boy verdi. Sonuç olarak da yeni bir bölge oluştu! Gerçeklik Şelalesi denen bu konum, aralarında zıplatan mantarların da bulunduğu bir mantar ve mor ağaç ormanı. Bitki örtüsünü incelemekten kendinizi alabilirseniz şelalelerinde yüzebilir, mağarasında ganimet arayabilir ya da gayzerlerinden havaya fırlayabilirsiniz. Sezon boyunca Gerçeklik Ağacı'nın adanın geri kalanına nasıl bir etkisi olduğunu gözlemleyeceksiniz...

Bereketli Mahsul

Gerçeklik Ağacı'ndan Gerçeklik Tohumu Kabukları yayılıyor. Bir Gerçeklik Tohumu ekin ve Gerçeklik Fidanı yetiştirin. Ektiğin fidan her maç aynı yerde olacak ve gittikçe büyüyecek! Fidanların otlarını her temizlediğinizde daha iyi ganimet verir. Bu yüzden Eşsiz ganimet verene kadar her maç otları temizleyin. Ekilmiş bir fidanınız varken Gerçeklik Tohumu bulursanız onu fırlatarak düştüğü yere fidanınızı ışınlayabilirsiniz. Fidanınız solduğunda geride bıraktığı tohumu ekin! Çiçek yetiştirmede iyi misiniz? Harita sayfasını açın ve sıradaki ot temizleme vakti de dahil fidanınızın durumunu kontrol edin.

Vantuzlu Top

Vantuzlu Top geri döndü! Etrafta yuvarlanın ve yüzeylere vantuzla yapışın. Ama eskiden olduğu gibi sadece yuvarlanmakla kalmayın. Kutlamanın ruhuna uygun olarak (kesinlikle son derece güvenli olan) Topyekûn Yolculuk trenine binin ve bu hızlı trende eğlencenin dibine vurun.

Vantuzlu Top, adaya son geldiği zamandan biraz farklı. Artık canı daha yüksek, su üstünde yüzebiliyor ve pille çalışıyor. Pili bittiğinde yeni bir Vantuzlu Top'a binme vakti gelmiş demektir.

Binek Hayvanlar

Yüksek hızlı eğlence Vantuzlu Toplarla sınırlı kalmasın. Kurtlara ya da yaban domuzlarına da binin! Savaşmak için inmenize de gerek yok. Şanlı bineğinizin üzerindeyken ateş edebilirsiniz!

Parçalı Bulutlu ve Hastalıklı

Adanın parti yeri olması fırtınanın gittiği anlamına gelmiyor tabii. Hatta artık daha da tehlikeli bir hal aldı! Bir maçta fırtınada çok uzun süre kalırsanız Fırtına Hastalığı'na yakalanırsınız. Bu hastalık, fırtınadan aldığınız hasarı arttırır.

Ama merak etmeyin: Beklenmedik bir anda bu hastalığa yakalanmazsınız. Hastalanmaya yakınken bir uyarı alacaksınız. Neyse ki Fırtına Hastalığı'nın çaresi çok basit. Fırtınadan çıkmak yeterli! Ama sonra tekrar girerseniz anında yeniden hastalanırsınız.

Kayma

Kayma geliştirildi! Kısa bir yamaçtan kaydığınızda artık kaymaya devam edecek ve ayağa kalkmayacaksınız. Ayrıca hızlıyken kaymaya başladığınızda hareket ivmeniz korunmuş olacak.

Fortnite 3. Bölüm 3. Sezon ile gelen yeni silahlar

Çift Atışlı Pompalı Tüfek

Çift Atışlı Pompalı Tüfek, iki seri atış yaparak sağlam hasar veren klasik bir pompalı tüfek. Her iki atış da hedefi bulursa çok sağlam bir darbe indirir.

Özel Nişancı Tüfeği

Adanın yeni döneminde yepyeni türden bir silah! Bu dürbünlü tüfeğin etkili menzili taarruz tüfekleri ve keskin nişancı tüfeklerinin arasında bulunuyor. Özel Nişancı Tüfeği'nde ustalaşın ve savaşta üstünlük kurun.

Çekiç Taarruz Tüfeği

Çekiç Taarruz Tüfeği çok hızlı ateş eder. Eşsiz tepme mekanizmasını kontrol etmeyi başarabilirseniz rakiplerinize sert darbeler indirebilirsiniz.

Daha önce kaldırılıp, 3. Sezon ile birlikte dönecek silahlar

Bel Tabancası

Altıpatlar

Otomatik Pompalı Tüfek

Darbeli Klasik Pompalı Tüfek

Deşici Hafif Makineli Tüfek

Hafif Makineli Çatışma Tüfeği

Korucu Taarruz Tüfeği

Darbeli Seri Atışlı Tüfek

Ağır Keskin Nişancı Tüfeği

El Bombası

Ateşböceği Kavanozu

Zıpkın Tüfeği

Gölge İzleyen (Egzotik silah)

Nişancı Altıpatları (Egzotik silah)

Tepik (Egzotik silah)

Keskin Patlama Tüfeği (Egzotik silah)

Şok Dalgası Bombası (pek silah denemez ama olsun)

Fortnite 3. Bölüm 3. Sezon savaş bileti

Şimdi adada anlaşma zamanı. Farklı tarafları bir araya getirin! Bu sezonun Savaş Bileti'ni alarak Darth Vader'ı ve ondan önce de şu karakterleri açabilirsiniz:

Dişli Fenomen, Savaş Bileti'ni alır almaz açılır

Yapboz

Tekno Şövalye

Fırtına Yolcusu

Modern Savaşçı

Örüm

Bu sezonun ilerleyen vakitlerinde, Savaş Bileti ile dünyaca ünlü arkeolog Indiana Jones'u açabileceksiniz.

Farklı karakterleri bir araya getirmek farklı şey, Yapboz'u bir araya getirmek farklı şey! Bu kıyafeti Savaş Bileti'nin 1. sayfasında bulacaksınız. Kıyafeti açtığınızda Yapboz Görevleri'ni de açmış olacaksınız. Bu görevler sezon boyunca sürekli mevcut olacak. Her birini tamamladığınızda Yapboz için bir parça açacaksınız. Farklı kafa, kol, bacak ve gövdeleri kafanıza göre birleştirin.

Fortnite 3. Bölüm 3. Sezon fragmanı

