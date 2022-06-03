Kedi Simülasyonu Stray'in Çıkış Tarihi Açıklandı [Video]

Bir kediyi canlandıracağımız Stray isimli oyundan yeni bir fragman geldi. Bu fragman, oyunun çıkış tarihini de gözler önüne serdi. İşte kedi simülasyonu Stray için hazırlanan yeni fragman ve oyunla ilgili tüm detaylar...

Bundan birkaç yıl önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Stray isimli bir oyunun duyurulduğundan bahsetmiştik. PlayStation ve PC ekosistemleri için geliştirilen bu oyun, dünyaya bir kedinin gözünden bakmamızı sağlıyordu. Evet; bu oyunda bir kedi olacaktık ve robotlarla doldurulmuş bir dünyada eğlenceli bir maceraya atılacaktık. Yayıncı şirket Annapurna Interactive, bu oyunun 2022'nin başında piyasaya süreceğini açıklamış ancak daha sonraki açıklamalarda ertelemeye gidildiği duyurulmuştu.

Şimdiyse bu oyunla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. PlayStation'ın resmi YouTube kanalında bir fragman yayınlayan Stray ekibi, oyunun çıkış tarihini resmen duyurdular. Yapılan açıklamalara göre eğlenceli olacağını şimdiden hissedebildiğimiz bildiğimiz kedi simülasyonu, 19 Temmuz'da resmen piyasaya sürülecek.

Gerçekten de bir kediyi canlandıracaksınız

Kedileri bilirsiniz; kendilerinin pek de akıllı uslu canlılar oldukları söylenemez. İşte Stray, bu çılgınlıkları yapmanıza olanak tanıyacak. Dilerseniz sokaklar boyunca dolaşacak, dilerseniz de etraftaki her şeyi canınızın istediği gibi devirebileceksiniz. Kimse size bir şey söyleyemeyecek. Unutmadan belirtelim; bu oyunda bir amaç da var. B12 olarak isimlendirilen bir drone sizin en yakın arkadaşınız olacak ve bu drone'u da kullanarak gizemleri çözmeye çalışıp, sıkışıp kaldığınız robot dolu şehirden kurtulmaya çalışacaksınız.

PlayStation Store'a gidip bu oyuna baktığımızda, oyunun PlayStation 4 ve PlayStation 5 uyumlu sürümünün fiyatını göremiyoruz. Ancak PC sahipleri, bu oyunu an itibarıyla Steam üzerinden ön sipariş kapsamında satın alabiliyorlar. 19 Temmuz'a kadar yüzde 10 indirimle satılacak oyunu şimdi alırsanız; 144 TL ödeme yapacaksınız. Stray'in fiyatı, 19 Temmuz'dan sonra 160 TL olarak güncellenecek.

Stray sistem gereksinimleri:

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i5-2550K ya da AMD FX-8350

Intel Core i5-2550K ya da AMD FX-8350 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ya da AMD Radeon R7 360

NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ya da AMD Radeon R7 360 Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

Tavsiye edilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i5-8400 ya da AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-8400 ya da AMD Ryzen 5 2600 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 ya da AMD Radeon R9 290X

NVIDIA GeForce GTX 780 ya da AMD Radeon R9 290X Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

Stray için hazırlanan yeni fragman: