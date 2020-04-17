Milyonlarca oyuncu sayısına sahip olan Fortnite'ın Deadpool temalı 9. hafta görevleri belli oldu. Yeni haftada iki farklı Deadpool görevini tamamlayan oyuncular, X-Force Deadpool kozmetik eşyasına sahip olabiliyor. Biz de sizler için bu görevleri nasıl yapacağınızı anlattık.

Günümüzün en popüler hayatta kalma oyunlarından olan Fortnite, geçtiğimiz aylarda yeni sezonuyla oyuncuların karşısına çıkmıştı. Yeni sezonun gelmesiyle birlikte yeni görevler de her hafta oyuna ekleniyor ve oyuncular, bu görevleri yaparak çeşitli ödüllere sahip olabiliyor. Bu kapsamda oyuna son olarak Midas’ın Görevi adı altında 9. hafta görevleri eklenmişti.

V12.40 güncellemesinde veri madencileri, 9. haftanın görevlerinde Deadpool’la ilgili görevler ve ödüller olacağını daha önceden sızdırmışlardı. Yeni haftanın gelmesiyle birlikte bu görevlerin içeriği ve ödülleri de belli oldu. Bu noktada tamamlanması gereken görevlerden biri Deadpool’un Şortunu Bul isimli görev. Bu görevi tamamlayarak X-Force Deadpool kozmetik eşyasına sahip olmak mümkün. Dilerseniz gelin lafı daha fazla uzatmadan Deadpool’un şortunu nerede bulabileceğinize yakından bakalım.

Deadpool’un şortu nerede bulunuyor?

Görevi tamamlamış olan pek çok oyuncu, Deadpool’un şortunun yerini bulmak için Midas’ın Odası’na bakmak gerektiğini söylüyor. Battle Pass ekranı üzerinden ulaşabileceğiniz Midas’ın Odası, Deadpool’un şortunu bulabileceğiniz en muhtemel yer. Birçok oyuncuya göreyse şort, odada Midas’ın hemen arkasında yer alan sandalyenin üzerinde bulunuyor. Yukarıda yer alan görselden şortun tam konumunu görebilirsiniz.

Bu görevi tamamladıktan sonra bir diğer 9. hafta görevi olan Deadpool’un Şortunu Selamla görevinin tamamlanması gerekiyor. Her iki görevi de tamamlayan oyuncular, X-Force Deadpool özel kozmetik ögesinin kilidini açabiliyor.

Fortnite 2. Bölüm: 3.Sezon’un çıkış tarihi ertelendi:

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınlayan Epic Games, oyuncuların merakla beklediği 2. Bölüm: 3. Sezon’un beklenenden yaklaşık 1,5 ay daha geç geleceğini açıklamıştı. Alınan bu karara doğrudan koronavirüs sebep gösterilmese de salgının yol açtığı çalışma kısıtlamalarının bu kararda etkili olduğu düşünülüyor.

Fortnite 2. Bölüm: 3. Sezon, Epic Games’in erteleme kararı aldığı ilk sezon değil. Geliştirici firma, daha önceki sezonlarda da erteleme kararları almıştı. Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için buradaki yazımıza göz atabilir, bunun gibi daha fazla gelişmeden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.