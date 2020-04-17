PUBG, Konsol Oyuncularına Küçük Bir Hediye Verecek

Dünyanın en popüler Battle Royale oyunlarından PlayerUnknown's Battlegrounds ya da bilinen ismiyle PUBG, oyuncuların karşısına harika bir sürprizle çıktı. Şu andan itibaren, 28 Nisan’a kadar oyuna giriş yapan her bir konsol oyuncusuna küçük bir hediye verilecek.

Bugünlerde pek çok oyun, koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanan oyuncularını mutlu edecek fırsatlar sunuyor. Şimdi onlara PUBG Corporation’ın rekortmen Battle Royale yapımı PUBG de katıldı.

Resmi internet sitesinden yazılı bir açıklama yayınlayan fenomen oyun, şu andan itibaren, 28 Nisan saat 7:59’a kadar oyuna giriş yapan her bir konsol oyuncusuna destekleri için küçük bir hediye verileceğini duyurdu. Bu tarihe kadar oyuna giren oyuncular, 20 Seviye Atlama Kuponu hediyelerini envanter kısmından alabilecek.

Şu andan itibaren 28 Nisan'a kadar oyuna giren her konsol oyuncusu küçük bir hediye kazanacak

PUBG, oyuncuların bu kupon ile daha hızlı seviye atlayabileceklerini ve ödüllerin kilidini açmak için yardımcı olarak kullanabileceklerini söylüyor. Seviye atlama eşyanızı etkinleştirmek için lobi menüsü üzerinden Özelleştir > Alet > Vs’yi seçerek, bu eşyayı kullanabilirsiniz.

Öte yandan PUBG, Survivor Pass 6 24 Nisan 12:00’de sona erdiğinden, 20 Seviye Atlama Kuponu'nun Sezon 7 başlayana kadar kullanılamayacağını belirtiyor. 100. seviyeye yakın olanların 20 Seviye Atlama Kuponu'nu önümüzdeki sezona erken ve hızlı bir başlangıç yapmak için değerlendirebileceklerini ifade eden oyun, oyuncuları Sezon 7’de yepyeni içeriklerin beklediğini söylüyor.

20 Seviye Atlama Kuponu, Sezon 7 başlayana kadar kullanılamayacak

“Yeni içerikler keyifli olsa da, istikrar söz konusu olduğunda beklentilerinizi tam olarak karşılayamadığımızı biliyoruz. Beklentilerinizi karşılamak ve daha dengeli bir hale getirmek bizim en önemli odak noktamız olmaya devam ediyor” diyen PUBG, oyuncuların geri dönüşü ışığında M249 silahının nisan güncellemesinde gücünü azaltmak adına çalışmalar yapacaklarını aktardı.