Dünyaca ünlü rapçi Eminem, Fortnite'ın OG bölümünün bitimine özel düzenlediği Büyük Patlama etkinliğinde yer alacak. Oyuncular, Eminem'den esinlenen üç farklı skini satın alabilecek.

Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Battle Royale türündeki Fortnite, sık sık ünlü isimlerle iş birliğine gitmesiyle biliniyordu. Şimdi yapılan bir açıklama ise önümüzdeki günlerde düzenlenecek The Bing Bang (Büyük Patlama) etkinliğinin hayranları heyecanlandıracak bir sürpriz içereceğini gösterdi.

Epic Games’in açıklamasına göre Büyük Patlama etkinliğinde dünyaca ünlü rapçi Eminem de yer alacak. Aslında Eminem’in geleceği iddiaları birkaç gündür sosyal medyada dolaşmaktaydı. Bugünkü açıklama ise bu söylentileri doğruladı.

Oyuncular, üç farklı skinle Eminem’i Eminem olarak izleyebilecek

Gerçek ismi Marshall Mathers olan 51 yaşındaki rapçi, Büyük Patlama etkinliğinde karşımıza çıkacak. Oyuncular, Eminem’den esinlenilerek oluşturulan üç adet skini satın alabilecekleri. “Rap Boy”, “Slim Shady” ve “Marshall Never More” isimli skinler, Eminem’in kariyerinden esinleniyor.

İlki Without Me şarkısının videosundaki süper kahramandan, ikincisi ünlü rapçinin 2000’li yıllar başındaki Slim Shady kişiliğinden alınmış. Üçüncüsü ise daha çok günümüzdeki hâlini anımsatan takım elbiseli bir skin. Epic, Türkçede Janti Marshall olarak adlandırılan “Marshall Never More”u alanların karaktere parlayan gözler ekleyen Magma Marshall tarzını açacağını da ekledi.

Eminem kıyafetleri, aksesuarlarıyla birlikte 30 Kasım Çarşamba TSİ 03.00 itibarıyla içerik mağazasında yer almaya başlayacak. Bu şekilde kullanıcılar, canlı etkinliğe katılan Eminem’i, Eminem olarak izleme şansına sahip olacak.

Büyük Patlama, 2 Aralık 2023 Cumartesi TSİ 22.00’de canlı olarak gerçekleşecek. Etkinlik, oyunu köklerine döndüren Fortnite OG bölümünün sonunu getirecek. Fortnite, Büyük Patlama’yı “yeni bir başlangıç” olarak nitelendiriyor. Bu da yeni bir haritanın sinyali olabilir.

Fortnite’a gelen ilk rapçi Eminem değil. 2020’de Travis Scott da bir etkinliğe katılarak canlı konser vermişti. Konser, o zamanlarda 12 milyondan fazla oyuncu tarafından izlenmişti. Eminem’i içeren Büyük Patlama’nın bunu geçme potansiyeli var. Çünkü Fortnite OG bölümü, oyunseverlerden büyük beğeni topladı ve Fortnite’ın 6 yıl sonra oyuncu rekoru kırmasını sağladı.