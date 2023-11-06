Fortnite'ın orijinal haritasının yeniden oyuna eklenmesi, büyük bir rekor kırılmasını sağladı. Hem anlık oyuncu sayısında hem toplam oyuncusunda hem de oynama süresinde rekor kırıldı.

2017 yılında piyasaya sürülen ve o dönemlerde büyük ses getiren Epic Games'in hayatta kalma oyunu Fortnite, yıllar içerisinde büyük değişimler geçirdi. Bu bağlamda; oyunun haritası ve içeriği, büyük oranda değişti. Ancak bu durum, geçtiğimiz günlerde başlayan yeni sezon ile değişti. Fortnite geliştiricileri, yeni sezonla oyunun orijinal haritasını yeniden devreye aldılar.

"FortniteOG" olarak da bilinen orijinal haritanın yeniden oynanabilir olması, oyuncular arasında büyük ses getirdi. Fortnite geliştiricilerini bile şaşırtan bu büyük ilgi, oyunun aktif oyuncu sayısı ile oynanış süresinde rekor kırılmasını sağladı.

44 milyon oyuncu aktifti!

Fortnite'ın resmi X hesabından yapılan açıklamaya göre orijinal haritanın yayınlanması ile 44,7 milyon oyuncu, Fortnite oynadı. Bu süreçte oyuna dahil olan oyuncuların toplam oyun süresi ise 102 milyon saat olarak kayıtlara geçti. Fortnite ekibi, bunun oyunun tarihinin en büyük günü olduğunu duyurdu.

Fortnite'ın "Mazi" olarak isimlendirdiği yeni sezonu, eş zamanlı oyuncu rekorunun da kırılmasını sağladı. Oyunla ilgili verileri takip eden fortnite.gg'ye baktığımızda 6 milyon 172 bin 463 oyuncunun eş zamanlı olarak oyun oynadığı verisini görüyoruz ki bu da tüm zamanların en yüksek seviyesinin görüldüğü anlamına geliyor. Bakalım Fortnite'ın ilk haritası, oyundaki artan ilginin sürekli olmasını mı sağlayacak yoksa geçici bir durum olarak mı kayıtlara geçecek...