Epic Games, geçtiğimiz yılın nisan ayında LEGO ile iş birliği yapacağını duyurmuştu. Yapılan duyuruya göre Fortnite'a LEGO haritası, 7 aralıkta geliyor.

2017 yılında piyasaya sürülen ve o dönemden beri popülerliğini korumayı başaran Fortnite, Epic Games'in adeta göz bebeği. Günümüze kadar çeşitli değişimler yaşayan ve oyuncuların beğenisini kazanmaya devam eden Fortnite, ünlü marka ve isimlerle sık sık iş birliği yapmasıyla tanınan bir oyun.

Geçtiğimiz ay orijinal haritasını yeniden aktif eden Fortnite, şimdi ise LEGO ile iş birliği yaparak kendi evrenine LEGO'yu dahil edecek.

Bugün The Bing Bang (Büyük Patlama) etkinliğinde Eminem sahne aldı.

Epic Games, geçen günlerde yaptığı açıklamada The Bing Bang (Büyük Patlama) etkinliğinde dünyaca ünlü rapçi Eminem'in sahne alacağını duyurdu. Üç farklı skin (kaplama) ile sahne alan Eminem, oyun hayranlarını fena halde heyecanlandırdı.

Yalnızca 2 dakika süren Eminem konserini izlemek isteyenlerin sayısı ise 12 milyonu geçti. Ancak 12 milyon kişi sırada bekledi ama hiçbiri izleme fırsatı bulamadı.

Şimdi ise LEGO, Fortnite ile yaptığı iş birliğini resmî olarak duyurdu.

Epic Games, Fortnite'a LEGO haritasını 7 aralık tarihinde getiriyor. "LEGO Fortnite" isminde duyurulan bu harita, Fortnite'ta temin edilebilecek ve "yeni bir hayatta kalma oyunu" olarak tanımlanıyor.

Özellikle çocuklara yönelik girişimlerde bulunan Epic Games, daha önce yaş sınırlaması getirmişti. Yani oyun içi belirli modlar ve görünümler, yaş kısıtlaması sebebiyle herkes için aktif olmayacak. Fortnite, yaptığı duyuruda LEGO haritasına 10 yaş ve üzeri oyuncuların erişebileceğini de ayrıca belirtti.