Fortnite’ta Gökyüzünde Beliren Gizemli Buz Küresinin Sırrı

Fortnite’ın 7.20 güncellemesinin ardından oyunun Polar Peak bölgesinde ortaya çıkan buz küresinin sırrı, oyunun verilerinde saklı olabilir.

Fortnite’ın dünya çapında pek çok seveni ve pek çok takipçisi var. Oyunun yapımcıları da bu kitlenin ilgisini canlı tutmak ve yeni kullanıcılar kazanmak için pek çok oyun içi etkinlik hazırlıyorlar. Bu defaki etkinlik bir kar topu ile başlayacak gibi duruyor.

Oyun dosyalarını inceleyen veri madencileri, oyunun 6. sezonundaki Fortnitemares adlı etkinliğe benzer bir etkinliğe benzer bir etkinliğin ipuçlarını ortaya çıkarttı. Kürenin bağlı olduğu etkinliğin adı olarak oyun dosyalarında “mooney” ismi göze çarpıyor. Mooney ismine bağlı olan dosyalar, tekrar eden şekilde Tier-100 Ice King kostümüne ve bir fırtınaya referans veriyor. Animasyonlara bakarsak, yeni etkinlikte Ice King bir buz fırtınası yaratacak. Bu fırtına oyun içinde mi olacak, bir geçiş sahnesinde mi bilinmiyor.

Dosyalarda ayrıca çeşitli meydan okumalardan da bahsediliyor. Bunlar arasında “Ice Legion”, “Ice Shards” gibi meydan okumalar var. 6. sezonda oynayan oyuncular Cube canavarları ve Cube shardları hatırlayacaktır. O meydan okumalara benzer bir meydan okuma 7. sezonda da olabilir.

Elbette ki Epic çok daha farklı bir işin peşinde olabilir ve çok daha farklı bir etkinlik düzenleyebilir. Resmi bir açıklama gelmediği sürece ancak tahmin yürütebiliyoruz.

Bir diğer ipucu ise, yeni etkinlikte ya haritanın bir kısmının değişeceği ya da haritaya yeni bir kısım ekleneceği yönünde. Her iki durumda da etkinliğe özel bir alan oluşturulmuş olacak. Bu alanda Marshmello’nun oyun içi konserini görmek de mümkün olabilir.

Epic Games’in önceki sezonlarda büyük etkinliklerini sene sonuna sakladığını görmüştük. Bu sezonun da finalini büyük bir etkinlik ile yapabilirler.