Fortnite Tracker ile Ninja Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Fortnite çıktığı günden bu yana oyunla birlikte büyüyen ünlü yayıncı Ninja’nın kısa hikayesini anlatıyor, kendisinin Fortnite istatistiklerine yakından bakıyoruz.

Ünlü yayıncı Ninja, tüm zamanların en iyi Fortnite oyuncularından birisi. Piyasaya sürüldüğü günden bu yana Fortnite oynayan Ninja, aynı zamanda oyunun mükemmel yükselişine de yakından tanıklık etti. Daha önce Ninja’nın Fortnite performansı farklı Fortnite trackerları ile analiz edilmişti.

Bir yandan yayınlarını yaptı, bir yandan da Fortnite istatistiklerini geliştirdi. Düzenlediği yayınları farklı platformlarda, her yaştan milyonlarca oyuncu izledi. Daha önce farklı Ninja’nın kim olduğu hakkında yazılıp çizilenler, onu bugünlere getiren Fortnite başarısına çok odaklanmıyor. Gelin Ninja’yı Fortnite istatistiklerine göz atarak yakından tanıyalım.

Ninja kimdir?

5 Haziran 1991 tarihinde Galler’de dünyaya gelen Richard Tyler Blevins, çocuk yaşlarda oyunlara karşı sıra dışı bir ilgi duymaya başladı. Babasının oyun koleksiyonunu keşfedince bu ilgisi katlanarak artmaya devam etti.

2009 yılında profesyonel oyunculuk kariyerine başlayan Ninja, Halo 3’te çeşitli takımlarla turnuvalara katıldı. Bu takımlar arasında espor dünyasında da isim yapan Cloud9, Renegades, Team Liquid ve Luminosity Gaming bulunuyordu. Lise çağında bir arkadaşının tavsiyesiyle oyun yayını yapmaya başladı.

Sevdiği işi yaparak para kazanabileceğini gören Ninja için her şey değişti. Okulu bıraktı ve tam zamanlı bir yayıncı olmaya karar verdi. Diğer yayıncı arkadaşlarının Battle Royale oyunlarında zaman geçirdiklerini gördü ve onlara katıldı. Ardından Fortnite’ın çıkışıyla belki de hayatının oyununu oynamaya başladı.

Yayıncılık kariyerinde dünya çapında bir üne kavuştuğu Twitch’ten ayrılarak Mixer platformuna geçiş yaptı. Günümüzde ise Fortnite ile birlikte Call of Duty ve Volorant gibi oyunlarla yayınlarına devam ediyor.

Ninja hangi tür oyunları oynuyor?

Çoğunlukla “shooter” tarzındaki oyunlarla yayın yapan Ninja; Halo, PUBG, Fortnite, Call of Duty ve Volarant gibi yapımlarda boy gösteriyor.

Ninja’nın Fortnite istatistikleri:

Güncel istatistiklere göre 7.548 oyun kazanan Ninja, bu sayıyla katıldığı oyunların %35,10’unu kazandı. Toplamda 132,870 öldürme skoru bulunan Ninja’nın K/D oranı ise 9,54. Bu da her oyunda ölmeden önce yaklaşık 10 rakibini saf dışı bıraktığını gösteriyor. Fortnite için oldukça yüksek bir oran yakaladığını söylemek gerekiyor.

Agresif bir oyun tarzına sahip olan Ninja, sürekli kendi sınırlarını zorluyor. Eğer yeni bir oyuncuysanız, rol model almanın zor olduğu bir oyuncu olduğunu belirtelim. Fortnite gibi oyunları iyice kavradıktan sonra Ninja ve benzeri oyuncuları örnek almaya başlamak daha iyi bir seçenek olarak görünüyor. Ayrıca bir oyuncuyu örnek almak yerine kendi tarzınızı geliştirmek her zaman en iyi yol.

Ninja’nın Fortnite istatistikleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız, kendisinin Fortnite Tracker profiline göz atabilirsiniz. Ninja gibi Türkiye’de de Fortniye konusunda yayın yapan en iyi oyuncuları da aynı site üzerinden kontrol edebilirsiniz. Hatta Fortnite’daki kişisel istatistiklerinize de Fortnite Tracker üzerinden ulaşmanız mümkün.

Herkese iyi oyunlar!

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