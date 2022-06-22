Fortnite'tan "Tüm Oyunlara Gelmeli" Dedirten Özellik

Son yılların en popüler Battle Royale oyunlarından biri haline gelen Fortnite, kullanıcılarına daha keyifli ve eğlenceli oyun deneyimi yaşatmak için yeni bir özellik test ediyor. Bu özellik sayesinde oyuncular kendilerine benzer tarza sahip oyuncularla eşleştirilecek.

Yakın arkadaşlarla oynanan oyunlar her zaman daha eğlenceli olmuştur. Gelişigüzel, oyun tarafından otomatik olarak yapılan eşleşmeler ise her zaman aynı tadı vermez. Fortnite benzeri takım oyunlarında böyle gelişigüzel eşleşmelerde uyum yakalanması ve oyunların kazanılması da pek kolay değil.

Dünyanın en popüler Battle Royale oyunlarından olan Fortnite, son yıllarda yaptığı ortaklık anlaşmaları, oyuna getirdiği yeni karakterler ve güncellemelerle oyun severlerin oldukça ilgisini çekmeyi başarmıştı. Geçtiğimiz günlerde oyun evreninde geçecek bir Marvel çizgi romanı çıkaracaklarını açıklayan Fortnite, yeni sunacağı özellikle kullanıcılarını daha da mutlu edecek gibi duruyor.

Aynı oyun deneyimini yaşamak isteyen kişiler birbiriyle eşleştirilecek

Epic Games’in, oyuncuların daha iyi vakit geçirmesini ve oyunlardan daha fazla keyif almasını sağlamak için yeni bir özellik test ettiği ortaya çıktı. Henüz test aşamasında olan bu özelliğe göre oyunlar profillerine ekleyecekleri etiketler sayesinde nasıl bir oyun deneyimi yaşamak istediklerini daha iyi ifade edebilecekler. Bu etiketler sayesinde oyun eşleşmeleri esnasında kendileriyle benzer etiketleri kullanmış kullanıcılarla eşleşecekler ve böylece daha eğlenceli ve uyumlu oyunlar oynanabilecek.

Epic Games’in internet sitesinde yapılan bir paylaşıma göre, etiketler arasında oyuncunun mikrofon kullanmak isteyip istemediği veya favori oyun modları gibi şeyler yer alacak. Profiline en az bir sosyal etiket ekleyen kullanıcılar, kendileriyle aynı etikete sahip oyunculara oyun isteği yollanabilecek ya da onlardan oyun isteği alınabilecek. Başka oyunculardan davet almak istemeyen kullanıcılar için bu özelliği kapatma seçeneği de mevcut olacak.

Hem sosyal etiketler hem de 'Parti Arama' özelliği şu an test aşamasında. Epic Games yaptığı açıklamada, özelliğin testin ilerleyişine göre kademeli olarak her oyuncuya sunulacağını belirtti. Testler sonucunda umuyoruz ki bu özelliğin oyuna eklendiğini görebileceğiz.