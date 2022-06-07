Fortnite Evreninde Geçecek Bir Marvel Çizgi Romanı Geliyor

Dünyanın en popüler Battle Royale oyunlarından birisi olan Fortnite, son yıllardır yaptığı ortaklıklar ve oyuna eklediği karakterlerle pek çok insanın gönlünü kazanmıştı. Geçtiğimiz aylarda Marvel ile anlaşan Fortnite şimdi ise Fortnite evreninde geçecek bir Marvel çizgi romanı çıkaracaklarını duyurdu.

Geçtiğimiz hafta Obi-Wan Kenobi dizisinin yayınlanmasıyla birlikte ünlü Jedi ustası Kenobi’nin kostümlerini oyuna ekleyen Fortnite, uzun zamandı yaptığı anlaşmalarla piyasadaki en farklı Battle Royale oyunu olarak görülüyor. Geçtiğimiz günlerde Fornite 3. Bölüm 3. Sezon için bir fragman yayınlayan Epic Games, oyuna Darth Vader ve Indiana Jones’un geleceğini de açıklamıştı.

Daha önce de birkaç kez Marvel ile iş birliği yapan Epic Games, bugün oldukça ilginç bir ortaklığı duyurdu.

Marvel ve Fornite iç içe geçiyor

Bugün yapılan açıklamada Fortnite’ın sahibi olan Epic Games, Fortnite X Marvel: Zero War isimli 4 sayıdan oluşan özel bir çizgi romanı piyasaya süreceklerini duyurdu. 2020 yılında yine benzer bir şekilde hazırlanan Fornite X Marvel - Nexus War: Thor isimli projenin öncesini anlatacak olan bu 4 sayılık çizgi roman aynı zamanda Fornite severler için birkaç da sürpriz barındırıyor.

Çizgi romanı fiziksel ya da dijital olarak satın alan kişiler, her çizgi romanın içinde tek sefere mahsus kullanabilecekleri özel bir kodla karşılaşacak. Bu kodu oyunda kullanan kişiler çizgi romandaki karakterlerin kısa süreli ve oldukça nadir kostümlerine ücretsiz sahip olabilecekler. Çizgi romanın ilk sayısında verilecek kostüm ise Spider-Man: Zero War kostümü olacak.

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Çizgi romanın ilk sayısı, 8 Haziran günü dijital platformlarda ve fiziksel olarak satışa sunulacak.