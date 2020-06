Fortnite'ın Yeni Sezonundaki Sürülebilir Olmayan Arabalar

Epic Games’in geliştirdiği ve yayınladığı Fortnite’ın yeni sezonunda şu an için kullanılması mümkün olmayan araçlar bulunuyor ancak görünüşe göre bu sezon ilerledikçe bu araçları kullanmak mümkün hâle gelecek.

Şu an dünyanın en popüler ‘Battle Royale’ oyunlarından bir tanesi olan Fortnite’ın 2. Bölüm: 3. Sezon'u yayınlandı. Biz de sizlere bugün aktardığımız bir haberimizde yeni bölümdeki tüm değişiklikleri aktardık.

Oyunun şu an içerisinde bulunduğu sezon, oyunculara Aquaman kostümü de dâhil olmak üzere birçok yenilik sundu ve bu yenilikler arasında araçlar da bulunuyor ancak bir Fortnite oyuncuysanız bu sizi heyecanlandırmasın çünkü bu araçlar henüz kullanılabilir değil.

Yeni sezonda yer alan arabalar:

Tanıtım videolarında arabalar görülüyor olsa bile şu an için Fortnite haritasında bu araçları bulamazsınız. Bunun sebebi, 3. Sezon'un temasının su olması ve adanın büyük kısmının sulardan oluşuyor olması. Yani araçlar sürülebilir olsa bile sürmek için şans bulmanız pek mümkün değil ancak bu sezon sırasında haritada yaşanacak değişikliklerle bu araçları sürmek mümkün olacak.

Epic Games’in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 3. Sezon ilerledikçe bu sular çekilecek ve bu sayede yeni özellikler, yeni alanlar açılacak. İnternet sitesinde yer alan paylaşımdaki araç görselinin altında “Zamanla sular çekildikçe daha da fazla konum ortaya çıkacak. Her şey açığa çıktıkça yeni ulaşım yollarını keşfedeceksin” ifadeleri yer alıyor.

Ayrıca yeni sezonun ilk Aquaman görevi de şu an aktif durumda. İlk görev, sizlerden The Fortilla’da girdap kullanmanızı istiyor. Bu şekilde her hafta yeni bir Aquaman görevi oyunculara sunulacak ve beş görevi de tamamlayanlar Aquaman kostümünün sahibi olabilecek.

Tabii yeni sezonla birlikte birçok değişiklik de meydana geldi. Adanın etrafında keşfedilmeyi bekleyen birçok yeni konum ve mücadele etmeniz gereken yeni bir düşman bulunuyor. Bu düşmansa Marauder. Ayrıca bunlara ek olarak birçok yeni kozmetik ödülün yer aldığı 3. Sezon Battle Pass de aktif durumda.