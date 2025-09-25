Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Forza Horizon 6 Duyuruldu: İşte Japonya'da Geçecek Yeni Oyundan İlk Görüntüler! [Video]

Yarış tutkunlarının bir numaralı serisi Forza Horizon'ın yeni oyunu Forza Horizon 6'dan ilk resmî duyuru bugün Tokyo Game Show'dan geldi.

Forza Horizon 6 Duyuruldu: İşte Japonya'da Geçecek Yeni Oyundan İlk Görüntüler! [Video]
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Xbox, Tokyo Game Show 2025’te yaptığı büyük duyuru ile yarış tutkunlarının merakla beklediği Forza Horizon 6’yı resmî olarak tanıttı. Serinin en yeni oyunu, uzun süredir hayranların en çok istediği lokasyon olan Japonya’da geçecek. İlk tanıtım fragmanı tamamen sinematikten ibaret olsa da Playground Games ve Turn 10’un Japonya’yı “hiç olmadığı kadar gerçekçi” bir şekilde oyuna aktardığının altı çizildi.

Fragmanda oynanış görüntüleri yer almasa da oyunun atmosferi ve detayları görünebiliyor. Xbox ayrıca oyunun çıkış dönemi ve platform bilgilerini de paylaştı. Forza Horizon 6, Xbox Series X/S ve PC için çıkacak ve ilk günden Game Pass kütüphanesine eklenecek.

Forza Horizon 6 duyuru fragmanı

Oyunun tam çıkış tarihi henüz açıklanmasa da 2026 yılı içinde piyasaya sürüleceği doğrulandı. Serinin önceki oyunlarının genellikle sonbahar aylarında çıkış yaptığı göz önünde bulundurulduğunda, Forza Horizon 6’nın da Kasım 2026 civarında oyuncularla buluşması bekleniyor.

Şu an için oyunun PS5’e gelip gelmeyeceği belirsiz ancak Forza Horizon 5’in sonradan PS5’e çıkmış olması ve Xbox'ın peşi sıra birçok oyunu daha PS5'e getirmesinin ardından Forza Horizon 6'nın da geç de olsa PS5'e geleceğini düşünebiliriz.

Eylül 2025 PlayStation State of Play'de Duyurulan Tüm Oyunlar ve Fragmanlar Eylül 2025 PlayStation State of Play'de Duyurulan Tüm Oyunlar ve Fragmanlar
Ekim 2025: PlayStation Plus'a Gelecek Oyunlar Açıklandı Ekim 2025: PlayStation Plus'a Gelecek Oyunlar Açıklandı
Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Suzuki Logosunu Değiştirdi: İşte Yeni Logo!

Suzuki Logosunu Değiştirdi: İşte Yeni Logo!

OpenAI CEO'su Sam Altman, Yapay Zekâ Nedeniyle Risk Altında Olan Meslekleri Açıkladı (Bugün de İşsiz Kaldık...)

OpenAI CEO'su Sam Altman, Yapay Zekâ Nedeniyle Risk Altında Olan Meslekleri Açıkladı (Bugün de İşsiz Kaldık...)

Yeni Bir Pil Testinde Daha iPhone 17 Pro Max ile Galaxy S25 Ultra Kıyaslandı (Kazanan Değişmedi Tabii)

Yeni Bir Pil Testinde Daha iPhone 17 Pro Max ile Galaxy S25 Ultra Kıyaslandı (Kazanan Değişmedi Tabii)

Çoğu Kişinin Bilmediği Bu Yeni iPhone Özelliği Hayatınızı Kolaylaştıracak

Çoğu Kişinin Bilmediği Bu Yeni iPhone Özelliği Hayatınızı Kolaylaştıracak

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Herkesi Kıskandıracak Yeni Ekran Özelliği Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Herkesi Kıskandıracak Yeni Ekran Özelliği Ortaya Çıktı

Tesla Otopilot Yoldaki Molozu Göremedi: Tekerler Yerden Kesildi! [Video]

Tesla Otopilot Yoldaki Molozu Göremedi: Tekerler Yerden Kesildi! [Video]

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim