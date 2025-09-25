Forza Horizon 6 Duyuruldu: İşte Japonya'da Geçecek Yeni Oyundan İlk Görüntüler! [Video]

Yarış tutkunlarının bir numaralı serisi Forza Horizon'ın yeni oyunu Forza Horizon 6'dan ilk resmî duyuru bugün Tokyo Game Show'dan geldi.

Xbox, Tokyo Game Show 2025’te yaptığı büyük duyuru ile yarış tutkunlarının merakla beklediği Forza Horizon 6’yı resmî olarak tanıttı. Serinin en yeni oyunu, uzun süredir hayranların en çok istediği lokasyon olan Japonya’da geçecek. İlk tanıtım fragmanı tamamen sinematikten ibaret olsa da Playground Games ve Turn 10’un Japonya’yı “hiç olmadığı kadar gerçekçi” bir şekilde oyuna aktardığının altı çizildi.

Fragmanda oynanış görüntüleri yer almasa da oyunun atmosferi ve detayları görünebiliyor. Xbox ayrıca oyunun çıkış dönemi ve platform bilgilerini de paylaştı. Forza Horizon 6, Xbox Series X/S ve PC için çıkacak ve ilk günden Game Pass kütüphanesine eklenecek.

Forza Horizon 6 duyuru fragmanı

Oyunun tam çıkış tarihi henüz açıklanmasa da 2026 yılı içinde piyasaya sürüleceği doğrulandı. Serinin önceki oyunlarının genellikle sonbahar aylarında çıkış yaptığı göz önünde bulundurulduğunda, Forza Horizon 6’nın da Kasım 2026 civarında oyuncularla buluşması bekleniyor.

Şu an için oyunun PS5’e gelip gelmeyeceği belirsiz ancak Forza Horizon 5’in sonradan PS5’e çıkmış olması ve Xbox'ın peşi sıra birçok oyunu daha PS5'e getirmesinin ardından Forza Horizon 6'nın da geç de olsa PS5'e geleceğini düşünebiliriz.