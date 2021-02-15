Fransa, otel sıralamalarında tüketicileri yanılttığı gerekçesiyle Google'a 1,1 milyon euro para cezası kesti. Google, söz konusu cezayı ödemeyi kabul etti.

Dünyanın en popüler arama motoru olan Google, kullanıcılara aradıkları bilgileri sunmanın yanı sıra çeşitli ürün ve servisler hakkında da bilgiler sunuyor ve Google'ı her gün yüz milyonlarca kişinin kullandığını düşünürsek arama sonuçlarında yapılan sıralamanın son derece önemli olduğunu söyleyebiliriz.

Fransa Ekonomi Bakanlığı’na bağlı Haksız Rekabetle Mücadele ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'ndan (DGCCRF) yapılan yazılı açıklamada; Batı Avrupa ülkesindeki bazı otellerin şikayeti üzerine Google hakkında soruşturma başlatıldı ve 2019 ile 2020 yıllarında Google’ın 7 bin 500 otel hakkında verdiği bilgiler kontrol edildi.

Google, 1,1 milyon euroluk cezayı ödemeyi kabul etti

DGCCRF’in açıklamasına göre yapılan soruşturma neticesinde Google’ın otellerin yıldız sıralamasında tüketicileri yanılttığı tespit edildi ve sonrasında Google İrlanda ve Google Fransa bu durumu düzeltti. Ancak Google’ın bu geç gelen düzeltme hamlesi, şirketin yüklü bir cezadan kurtulmasına yetmedi.

Paris savcısının da onay vermesinin ardından Google, ülkedeki oteller için uyguladığı sıralamanın tüketicileri yanılttığı gerekçesiyle 1,1 milyon euro para cezasına çarptırıldı. Yapılan açıklamalarda Google’ın Fransa ve İrlanda temsilciliklerinin bu cezayı ödemeyi kabul ettikleri belirtildi.