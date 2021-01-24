Avrupa Birliği, son dönemde ülkemizde ve dünyada yeni veri gizliliği sözleşmesi ile gündeme gelen WhatsApp'a 50 milyon euro para cezası kesmeye hazırlanıyor. Cezanın sebebi ise WhatsApp'ın AB'nin veri koruma kurallarını ihlal etmiş olması.

Facebook ve tüm alt şirketlerinin, veri gizliliği ve verilerin paylaşımı konusunda yaşadığı problemlerin ve şirketin bu yüzden ödemek zorunda kalacağı cezaların sonu gelmeyecek gibi gözüküyor. Şirket şimdi de AB'den gelmesi muhtemel görünen 50 milyon euro'luk bir ceza ile karşı karşıya.

WhatsApp'ın Avrupa'daki merkezinin bulunduğu İrlanda'daki veri koruma kurumu, WhatsApp ve Facebook'un kişisel verileri kullanımına yönelik bir inceleme başlattı. Devam eden incelemenin başlangıç sebebi ise WhatsApp'ın kişisel verileri Facebook ile paylaşma noktasında yaptığı hatalar ve Avrupa'daki kullanıcıları bu konuda şeffaf bir şekilde bilgilendirmemiş olması. WhatsApp'ın bu hareketi, AB çapında 2018 yılında yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne (GDPR) aykırı.

Ceza kesinleşmedi, Facebook ise ceza için 77,5 milyon euro ayırdı:

İrlanda Veri Koruma Kurumu, AB üyesi diğer ülkelerdeki ilgili merciler ile birlikte WhatsApp'a kesilecek ceza konusunda görüşmelere devam ediyor. Bu görüşmeler sonucunda AB'nin WhatsApp'a 30 milyon ile 50 milyon euro arasında ceza kesmesi bekleniyor.

Bu karar ve ceza ile birlikte WhatsApp'ın kişisel verileri kullanış biçimini de değiştirmesi gerekeceği söyleniyor. Facebook'un finansal raporlarında yer alan bilgilere göre ise şirketin WhatsApp'a gelebilecek para cezası için 77,5 milyon euro ayırdığı söyleniyor.

Henüz cezanın ne zaman netleşeceği bilinmiyor ama Facebook'un veri kullanımına ilişkin yaptığı tüm düzenlemelere rağmen Avrupa Birliği'nde bu tür sorunlar yaşamaya devam edeceği düşünülüyor.