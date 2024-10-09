Fransa’da şehirler arası yolculuk yapmak isterseniz ve mesafe kısaysa uçağı tercih edemezsiniz. İyi ama neden?

Fransa’da kısa mesafeli şehirler arası yolculuk yapmak yasak. Tabii bazı istisnalar var.

Bu yasağın sebeplerine, tam olarak nasıl uygulandığına ve istisnalarına birlikte bir bakalım.

Fransa’da 2023 yılında kısa mesafeli uçuşlar yasaklandı.

2021’de onaylanan ve 2023’te yürürlüğe giren yasağın amacı tahmin edebileceğiniz üzere karbon emisyonlarını azaltmak ve daha sürdürülebilir ulaşım seçeneklerini teşvik etmek.

Ancak tabii tüm uçuşlar yasak değil. Trenle iki buçuk saat ya da daha kısa sürede ulaşılabilen şehirler arası uçuşlar için geçerli. Fransa’da yüksek hızlı tren ağı olduğundan bu uygulamadaki temel kriter tren.

Yasak kapsamında olan başlıca uçuş rotaları; Paris-Bordeaux, Paris-Lyon ve Paris-Nantes.

Başka istisnalar da var.

Eğer bir iç hat uçuşu, uluslararası bir uçuşun bağlantısını oluşturuyorsa bu uçuşlar yasaktan muaf tutuluyor.

Ayrıca tren seferleri uygun ve yeterli sıklıkta değilse yine yasak uygulanmıyor. Mesela sabah çok erken saatlerde ya da gece çok geç saatlerde tren seferi yoksa uçağa binilebiliyor.

Son olarak; iki şehir arasındaki tren yolculuğunun doğrudan yapılabilmesi ve merkeze kolay bir şekilde ulaşılabilir olması lazım. Aktarma varsa yine uçak seyahati yapılabiliyor.

Karbon emisyonlarını bu şekilde azaltıyorlar.

Hedeflerini tam olarak açıklayacak olursak; Fransa, 2050 yılına kadar karbon nötr olmak istiyor. Hava taşımacılığı da küresel karbon emisyonlarında önemli bir faktör olduğundan böyle bir adım atmışlar.

Trenle yapılan yolculuklar, elektrikli sistemlerle yapıldığı için emisyonları epey düşük kalıyor ve bu nedenle uçaktansa tren teşviği oluşturmaya çalışılıyor.

Her ne kadar bu yasak çevreye duyarlı insanlar tarafından sevinçle karşılansa da tahmin edilebileceği üzere havacılık sektörü tepki gösteriyor.

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