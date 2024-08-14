Paris denildiğinde akla gelen ilk şey, genellikle Eyfel Kulesi veya Seine Nehri’nin büyüleyici manzaraları olabilir. Ancak bu sefer şehrin altında, yerin metrelerce derininde inşa edilen devasa bir altyapı projesi olan Grand Paris Express’den bahsedeceğiz.

Sadece Paris'in değil, tüm bölgenin ulaşımını kökten değiştirmeye aday olan bu proje 47 milyar dolarlık devasa bütçesiyle dikkat çekiyor.

Fransa'nın en büyük ve en iddialı altyapı projelerinden biri olarak tanımlanan Grand Paris Express’in ilk adımının 2015’te atıldığı ve de 2030 yılında tamamlanmasının beklendiği söyleniyor.

Grand Paris Express, Paris ve çevresindeki bölgeleri bağlayacak 200 kilometrelik yeni bir metro hattı olacak.

İnşa edilecek yeni hatların, mevcut metro sistemine entegre olacağı ve 68 yeni istasyon ile şehri adeta bir örümcek ağı gibi saracağı belirtiliyor.

Grand Paris Express’in mühendislik boyutunun da gerçekten hayranlık uyandırıcı olduğu söyleniyor.

Öyle ki, projenin en derin kazı çalışmalarından birini içerdiği ve ortalama 40 metre derinlikte inşa edilen tünellerin, Paris'in tarihi dokusuna da zarar vermeden inşa edilmesinin çok ince bir işçilik gerektirdiği söyleniyor.

Bunun içinse son teknoloji tünel açma makinelerinin kullanıldığı belirtiliyor.

Ayrıca, proje kapsamında çevresel sürdürülebilirliğin de de ön planda tutulduğu ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımından, inşaat atıklarının geri dönüşümüne kadar birçok alanda çevre dostu çözümler uygulandığı belirtiliyor.

Devasa bir bütçeye sahip olan bu projenin toplumsal olarak da çeşitli avantajlar yaratması bekleniyor.

Grand Paris Express’in, birçok bölgeye ulaşımı kolaylaştırmasıyla 200 bine yakın yeni iş imkânı yaratacağı ve bu sayede büyük ekonomik bir katkı sağlayacağı belirtiliyor.

Ayrıca, yeni metro hatları sayesinde şehir içi ulaşım sürelerinin ciddi oranda kısalacağı ve Paris’in kırsal kesimlerinde yaşayan insanların şehir merkezine erişiminin kolaylaşacağı söyleniyor.

Özetle, Grand Paris Express sadece bir ulaşım projesi olmanın ötesine geçerek Paris’in gelecekteki yüzünü şekillendirecek önemli bir altyapı projesi olarak öne çıkıyor.

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