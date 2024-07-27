Fransa, Almanya'ya 5,1 milyar avroluk yeni bir kanal inşa ederek Avrupa'nın en yoğun limanlarını birbirine bağlayacak ve kıtanın ticaret yollarını modernize edecek. İyi de nasıl?

Kuzeybatı Avrupa, Atlantik'e yakınlığı ve büyük nehirlerin denize dökülmesiyle kıtanın en yoğun limanlarına ev sahipliği yapıyor. Her yıl yüz milyonlarca ton ithalat bu limanlardan alınarak kıtanın dört bir yanına dağıtılıyor.

Ancak bu dağıtımın verimli olması için nehirlerin birbirine bağlanması gerekiyor. İşte bu noktada, Fransa'nın yeni kanal projesi devreye giriyor.

Kuzey Fransa'nın iki önemli kanalı, Canal du Nord ve Canal de Saint-Quentin, tarih boyunca büyük öneme sahip olmuştur.

Canal de Saint-Quentin, 1810 yılında açılmış ve maksimum 5 metre genişliğinde teknelere izin veriyor. Canal du Nord ise 1908'de yapımına başlanmış ancak I. Dünya Savaşı nedeniyle büyük hasar görmüştü. 1965 yılında tamamlanan bu kanal da 5 metre genişliğindeki tekneleri destekleyebiliyor.

Bu iki eski kanalın yerine geçecek olan Canal Seine-Nord, 21. yüzyılın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı. 107 kilometre uzunluğunda ve 54 metre genişliğinde olacak olan kanal, Oise Nehri'ni Dunkirk-Schedt Kanalı ile birleştirecek. 4.400 ton kapasiteli tekneler bu kanalda rahatça hareket edebilecek.

Yeni kanal, büyük çevresel ve ekonomik faydalar sağlayacak.

Yıllık 15 ila 18 milyon ton kargo taşınması beklenen kanal, 2060 yılına kadar beş kat daha fazla nehir trafiği oluşturacak. Bununla birlikte kamyon taşımacılığının yerini alarak yıllık 50 milyon ton CO2 emisyonunu önleyecek.

Canal du Seine-Nord, Hauts-de-France bölgesindeki Canal du Nord boyunca 107 kilometre uzanacak. Kanal, 54 metre genişliğinde ve 4,5 metre derinliğinde olacak.

200 metre uzunluğunda ve 12,5 metre genişliğinde altı kilit içerecek. Bu kilitler, 185 metre uzunluğunda ve 11,5 metre genişliğindeki teknelerin geçişine izin verecek.

Somme Nehri Vadisi'ni geçmek için 1.3 kilometre uzunluğunda ve 30 metre yüksekliğinde kanal köprüsü inşa edilecek. Bu köprü, bölgenin sulak alanlarını ve doğal akışını koruyacak. Ayrıca 62 karayolu ve demiryolu köprüsü kanalı geçecek.

Kanal, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik açısından önemli adımlar atacak.

İnşaat sırasında kesilen her ağaç için üç ağaç dikilecek ve toplamda 850.000 yeni ağaç dikilecek. 45 yaban hayatı geçiş noktası ve 25 kilometre lagün kıyıları yapılacak. Kanal boyunca 200 kilometre yürüyüş yolları ve 20 balıkçılık iskelesi oluşturulacak.

2019'daki finansman onayından sonra proje, hızla ilerlemeye başladı. 2021'de ilk çevresel izinler alındı ve 2022'de ön çalışmalar başladı. 2025'te inşaatın başlaması ve 2030'da tamamlanması planlanıyor.

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