Yılların eskitemediği Friends dizisinin sevilen oyuncuları, sevenleri ile son bir kez buluşmak ve onlara veda etmek için Friends: Reunion isimli özel bölümle karşımıza çıkıyor. İşte programa sosyal medyadan gelen tepkiler.

Yılların eskitemediği sevilen dizi Friends'in hayranlarıyla son kez buluşacağı Friends: Reunion adlı özel bölüm, bugün HBO Max üzerinden sevenleri ile buluştu.

Dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan dizi, 10 sezonun ardından 2004 yılında beklenmedik bir şekilde final yapmış ve sevenlerini üzmüştü. 17 yıldır diziye olan ilgi ve sevgi hiç azalmadı, hatta tam tersine arttı. Bu sebeple de HBO Max, Friends hayranları için Friends: Reunion adında özel bir bölüm yapacağını duyurmuştu. Pandemi sebebiyle defalarca ertelenen bölüm nihayet bugün, 27 Mayıs tarihinde HBO Max platformu üzerinden yayınlandı.

Peki, Friends: Reunion nedir?

Friends Reunion aslında tam olarak bir dizi değil. Dizinin sevenleri için yapılmış bir özel bölüm. Bu bölümde dizinin oyuncuları ile röportajlar, soru-cevaplar küçük yarışmalar ve set turları olacak. Bunlara ek olarak bu bölümde Friends oyuncuları, ünlü sunucu James Corden ile canlı olarak bir stüdyo ortamında izleyicilerinin sorularını cevaplayacak.

HBO’nun açıklamasına göre bu bölüm “Kesinlikle yeni bir bölüm ya da yeni bir başlangıç değil”. Yani sadece tek bir bölüm olacak olan bu program bir nevi özel röportaj niteliğinde. Yine de eski ekibi tekrardan bir arada görme fikri bile dizinin sevenlerini oldukça heyecanlandırdı.

Dizinin yayınlanmasına saatler kala Twitter üzerinden #FriendsReunion etiketi ile yapılan paylaşımlarda, izleyicilerin heyecanları ve mutlulukları rahatça görülebiliyor. İşte dizinin hayranlarının özel bölüme verdikleri tepkiler:

Friends: Reunion’a sosyal medyadan gelen ilk tepkiler: