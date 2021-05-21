Friends, önümüzdeki günlerde uzun zamandır merakla beklenen yeni özel bölümü ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Tüm ekibi bir araya getirecek olan bir saatlik özel bölümde, ekibin bir araya gelmek için aldıkları ücretler The Hollywood Reporter'da açıklandı.

Tüm zamanların en çok izlenen ve sevilen dizilerinden biri olan Friends'in hayranlarının uzun zamandır merakla beklediği yeni özel bölüm, çok yakında izleyicisi ile buluşacak. Ekibin tamamının bir araya geleceği bölümde aynı zamanda pek çok ünlü konuk yer alacak.

Jennifer Aniston, Matthew Perry, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc ve David Schwimmer'ı yeniden bir arada izleyeceğimiz bölümde, ekibi bir araya getirmek ise çok da ucuza mâl olmamış. Dizinin yıldızlarının her biri, bir saatlik özel bölüm için 2,5 milyon dolar ile 3 milyon dolar arasında değişen ödemeler almış.

Oyuncular aynı zamanda dizinin sendikasyon gelirinin yüzde ikisini de alacak:

Kadronun Friends'den elde ettikleri gelir yalnızca 2,5 milyon dolar ile 3 milyon dolar arasında değişen ödemelerden ibaret değil. Oyuncular, aynı zamanda dizinin sendikasyon gelirinin yüzde ikisini de elde ediyor. Bu da sadece yeni gösterimlerden her biri için 20 milyon dolarlık bir kazanç anlamına geliyor.

Friends oyuncuları başlangıçta dizide bölüm başına yaklaşık 22 bin 500 dolarlık ödeme alıyorlardı. Ancak artan popülaritesi ve elde ettiği başarı sonrası sezonlar ilerledikçe ödeme de artmaya başladı. 9. sezona gelindiğinde ise bölüm başına ücretler yaklaşık 1 milyon dolara ulaşmıştı. Friends'in bölümlerinin ortalama 20 dakika olduğunu ve bu ödemenin o dönem için verilen en yüksek bölüm başı ücret olduğunu da söylemekte fayda var.

Friends'in 27 Mayıs'ta HBO Max'te yayınlanacak bölümünün fragmanı: