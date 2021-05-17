Twitter'da bazı BluTV kullanıcılarının yaptığı paylaşımlarda, platformda yer alan Friends dizisinin bir bölümünün korsan bir dizi sitesinden alındığı ortaya çıktı. Dublajlı bölümün bir kısmında, arkada korsan dizi sitesinin ismi duyuluyor.

Netflix, BluTv, Prime gibi platformlara üye olup her ay para ödememizin bir sebebi var; istiyoruz ki dizilere ve filmlere kolayca ulaşalım, yüksek ses ve görüntü kalitesi ile izleyelim, korsan dizi sitelerinin iç gıdıklayan reklamlarıyla uğraşmayalım. Ancak yaşanan yeni bir olay gösteriyor ki her ay para ödememiz artık o reklamları duymayacağımız anlamına gelmiyor.

BluTV izleyicilerinin karşılaştıkları bu garip olayda, platformda yayınlanan Friends dizisinin 3. sezon 11. bölümünde arkada korsan dizi sitesi reklamı duyuluyor. Dublajlı versiyonda 16. dakikada duyulan bu ses, BluTV'nin yayınlarında dublajlı versiyonları nereden temin ettiği noktasında kafalarda soru işaretleri oluşturuyor. Yayın hakları satın alınmış bir dizinin dublajlı bölümlerini neden yasa dışı yayın yapan bir siteden aldıklarını anlamak ise gerçekten güç.

İzleyicilere ufak bir ipucu:

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Friends'in tüm bölümleri, dublajlı ve altyazılı seçenekleriyle uzun zamandır BluTV'de yayında. Hatta öyle ki seri BluTV'ye geldiğinde bu büyük bir sevinçle karşılanmış; ardından Netflix'te yeniden yayınlanmaya başlayacağı haberleri geldiğinde BluTV kullanıcıları dizi platformdan kaldırılacak diye düşünüp tepki göstermişlerdi. Ancak anlaşılan üzülmelerine gerek yokmuş zira BluTV, kullanıcılara seriyi başka nereden rahatça ve aynı kalitede dublaj ile izleyebileceklerine dair ufak ipuçları bırakmış.

Eski bölümlerine Netflix, BluTV ve bazı yasadışı dizi sitelerinden ulaşabileceğiniz Friends'in çok yakında bir de yeni bölümü geliyor. Yıllar boyunca devam eden ve artık tam da asla gelmeyeceğine inandığımız bir anda müjdesi verilen bu yeni bölüm, 27 Mayıs'ta yalnızca HBO Max'te yayınlanacak. Bölümde, pek çok ünlü isim bir araya gelecek.