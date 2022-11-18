Dünyanın en büyük kripto para borsaların birisi olan FTX'in iflası, Hong Kong'u kripto para platformu Genesis Block'u da derinden etkiledi. Platform tüm alım satım işlemlerini durdurma kararı aldı.

FTX’in olaylı iflası, kripto para dünyasında bir domino etkisi başlatmış ve bazı kripto para borsalarını iflasın eşiğine sürüklemişti. Tüm bunların üzerine Binance CEO’su CZ’nin FTX hakkında “Yatırımcılar da suçlu!” demesi ise büyük bir tartışma yaratmıştı.

Bugün ise dünyanın saygın kripto para platformlarından birisi olan Genesis Block da bu domino etkisinden ilk etkilenenlerden birisi olduğunu açıkladı.

Platformun tüm faaliyetleri durduruldu

Hong Kong merkezli kripto para platformu Genesis Block, bugün kullanıcılarına gönderdiği bir e-posta ile 10 Aralık tarihinde tüm alım satım işlemlerini durduracağını açıkladı. Şirketin CEO’su Wincent Hung, Reusters’a verdiği röportajda bu kararın FTX’în iflasının ardından riskli bir durumda kaldıklarını ve bu nedenle işlemleri durdurma kararı aldıklarını belirtti.

“Likiditemizin bir kısmını geri kazanmak için tüm pozisyonlarımızı kapatmayı tercih ettik” diyen CEO, internet siteleri gerekli uyarı koyduklarını ve platformda kripto varlıkları bulunan tüm kullanıcılara varlıklarının tamamını çekmeleri için uyarıda bulunduklarını belirtti. Ayrıca bugün itibaren platforma yeni üye kaydı yapılmayacağını, varlıklarını çeken kullanıcıların dilerlerse hesaplarını kalıcı olarak silebileceklerini de belirtildi.

Hong Kong’da 29 bölgeye en güvenilir Bitcoin ATM’lerini sunan Genesis Block, 175 milyon dolarının da FTX’te kilitli kaldığını açıkladı.