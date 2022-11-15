Twitter'da soru-cevap etkinliği gerçekleştiren Binance CEO'su CZ, FTX'in batışıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kendilerinin de hatalı olduğunu kabul eden CZ, şaşırtıcı şekilde yatırımcıları da suçladı.

Kripto para dünyası, son dönemlerde neredeyse sadece FTX'i konuşuyor. Tüm detaylarına buradan ulaşabileceğiniz olayı özetlemek gerekirse; dünyanın en büyük kripto para borsaları arasında yer alan FTX resmen iflas etti ve kripto para piyasalarına güven bir kez daha bitmiş oldu. Sektörün önde gelen isimlerinden olan Binance CEO'su Changpeng Zhao ise bu süreçte en çok eleştirilen isimler arasında yer almıştı.

Namıdiğer CZ, dün ise Twitter'da bir AMA (soru-cevap) etkinliği gerçekleştirdi. Bu etkinliğin bir numaralı gündem maddesi ise tahmin edebileceğiniz üzere FTX'ti. Kullanıcılar tarafından gelen sorularda FTX'e yatırım yapma konusunda güven verdiği için eleştirilen CZ, çuvaldızı nihayet kendisine batırdı. Ancak Binance CEO'su, FTX'in batışında kendileriyle birlikte diğer sermaye yatırımcılarının da suçlu olduğunu kabul etti.

CZ, sorumluluğu kabul etse de yatırımcılarda da suç olduğunu söylüyor!

"Biz de dahil olmak üzere tüm yatırımcılar, neden onlara yatırım yaptık? Bu suçlamanın aslında biraz doğru olduğunu düşünüyorum. FTX'e yatırım yapan tüm yatırımcılar bir hata yaptı ve birçoğu çok profesyonel yatırımcılardı. Neden böyle bir şey olabileceğini öngöremediler?" şeklinde konuşan CZ, yine de tek suçun kendilerinde olmadığını belirtti. Binance CEO'suna göre yatırımcılar da suçluydu...

"Bir kullanıcı olarak, aynı zamanda sizin de sorumluluğunuz var. Tüm sorumluluğu başkalarına atamazsınız. Kötü şeyler olduğunda hep başkasını suçlarsanız, her zaman başarısız olursunuz. Ayrıca her zaman kendinize karşı en sorumlu kişiye, yani kendinize bakıyorsunuz." ifadesini kullanan CZ, Binance'in de zararda olduğunu belirtti.

"580 milyon dolar değerindeki FTT'nin küçük bir bölümünü satabildik!"

Binance, 2019 yılından beri FTX'e yatırım yapan şirketler arasında yer alıyordu. Bu konuya da ayrıca değinen CZ, bugüne kadar 580 milyon dolar değerinde FTT (FTX'in yerel kripto para birimi) satın aldıklarını, bunun yalnızca küçük bir bölümünü satabildiklerini açıkladı. CZ'e göre Binance de diğer yatırımcılar gibi FTX'in batışı nedeniyle zarar etmişti.

CZ'e göre Binance'in tek zararı, ellerinde tuttukları FTT'den kaynaklı değildi. Sigorta fonları oluşturduklarını söyleyen CEO, "Sektörde herhangi bir şeyin düştüğü bir durum yaratmak istemiyoruz. Binance, bunu sağlamak için ödeme yapmak zorunda kalıyor." ifadelerini kullandı.