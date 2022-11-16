FTX isimli kripto para borsasının iflas etmesi, sektörde büyük bir domino etkisi yaratmaya başladı. Borsalardan peşi sıra gelen haberler pek de iç açıcı değil...

Kripto para camiasının son günlerde neredeyse tek gündemi, FTX'in iflas etmesi. Dünyanın en büyük borsaları arasında yer alan FTX ile ilgili yayınlanan bir makale, borsanın iflas etmesine ve kripto para piyasalarında büyük bir çöküş yaşanmasına yol açtı. Geldiğimiz son nokta ise FTX'in iflasının sektörde domino etkisi yarattığını gözler önüne seriyor.

Aslına bakacak olursak, bu tür bir durumun yaşanabileceği zaten tahmin ediliyordu. Hatta dünyanın bir numaralı kripto para borsası Binance'in CEO'su Changpeng Zhao, bu olasılığı gündeme getirmiş ve tüm yatırımcıları uyarmıştı. Şimdiyse korkulanın olduğunu görüyoruz. Zira nispeten küçük kripto para borsaları, birbirlerinin peşi sıra açıklama yapıp, iflasın eşiğine geldiklerini duyuruyorlar.

İflas duyuruları, şu an için daha çok FTX ile bağlantısı olan şirketleri kapsıyor!

Kripto paralarla ilgili yapılan analizler, kripto para borsalarına güvenilmediğini gözler önüne sermeye başladı. Zira yalnızca birkaç gün içerisinde, 5 milyar dolardan fazla para piyasalardan çekildi. Borsalarda sorun yaşanmaya başlamasının nedeni de aslında tam olarak bu. Teminat veya sigorta fonu bulundurmadıkları için artan çekim taleplerini karşılayamayan bazı borsalar, acil nakit paraya ihtiyaç duymaya başladılar. Elbette böylesi bir ortamda hızlı bir şekilde nakit bulmak, pek de kolay bir şey değil.

Yaşanan son gelişmelere baktığımızda ise sorun yaşanan borsaların genelde FTX ile bağlantılı olduğunu görüyoruz. Ancak işler böyle sürerse iflas duyuruları artabilir ve hatta FTX'in dışına da çıkabilir gibi görünüyor. Peki şu an için sıkıntıda olan borsalar hangileri? Gelin hep birlikte bu konuyla ilgili iddialara ve yapılan açıklamalara yakından bakalım.

AAX, para çekim işlemlerini tamamen askıya aldı ve çözüm üretilemezse yasal süreç (iflas) başlatacak

Yapılan resmi açıklamalara baktığımızda, Hong Kong merkezli kripto para borsası için tehlike çanlarının çaldığını görüyoruz. Para çekim işlemlerinin tamamen askıya alındığını söyleyen borsa hem ödemeleri yapabilmek hem de operasyonlarını sürdürebilmek için çalıştığını duyurdu. Acil sermaye artırımı talep eden şirket, hızlı bir şekilde sıcak para bulma olasılıklarının düşük olduğunu ancak ihtiyaçları olan paranın piyasa koşulları için düşük olduğunu belirtiyor. AAX tarafından yapılan resmi açıklamaya buradan ulaşılabilir.

FTX'in satın almayı planladığı BlockFi için de çanlar çalıyor!

FTX ile 400 milyon dolarlık devasa bir anlaşma yapan BlockFi'de de işler iyi gitmiyor. Mevcut koşullar nedeniyle para çekme de dahil olmak üzere neredeyse tüm hizmetlerini askıya alan borsa, yeterli likiditeye sahip olduğunu ancak ne yapılması gerektiği noktasında en doğru kararı vermek için böyle bir karar aldığını söylüyor. Wall Street Journal'da yer alan bir habere göre BlockFi, iflas başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor ve işten çıkartmalara da başlamış durumda. BlockFi'nin açıklamalarını buradan okuyabilirsiniz.

FTX bünyesindeki Liquid, para çekme ve yatırma işlemlerini durdurdu

FTX'in iflasından etkilenen bir diğer kripto para borsası da Liquid. Bir süre önce FTX tarafından satın alınan platform, geçtiğimiz saatler itibarıyla para çekme ve yatırma işlemlerinin tamamen durdurulduğunu açıkladı. Liquid'in açıklamasını buradan takip edebilirsiniz.

Kripto ile kredi veren Salt, işlem yapamaz hale geldi

Kripto para birimleri ile kredi veren Salt isimli şirket, FTX iflasının kendilerine de zarar verdiğini, şirketteki zararın tespit edilebilmesi için işlemlerin duraklatılması gerektiğini söyledi. Şirketin iflas edip etmeyeceği bilinmiyor ancak kripto ile kredi verilmesinin, piyasaların çöküşü sonrası çok büyük bir hasara yol açabileceği düşünülüyor.

Yapılan açıklamalar, kripto para yatırımcılarına bir süre daha rahat bir uykunun olmadığını gözler önüne seriyor. Bakalım bundan sonra neler yaşanacak...

FTX'i iflas ettiren olaylarla ilgili tüm detaylar için:

Hani kripto paralar güvenliydi? Hani merkeziyetsizdi?