Gain Abonelik Ücretlerine %67 Zam Geldi

Gain, abonelik fiyatlarına ciddi bir zam yaptı. Platformun resmi internet sitesindeki abonelik sayfasında yer alan güncelleme ile aylık abonelik ücreti %67 oranında artırıldı.

Gain Abonelik Ücretlerine %67 Zam Geldi
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Gain’in yaptığı fiyat "güncellemesi", son dönemde dijital platformlara gelen zam furyasına bir yenisi olarak eklenmiş oldu. Gün içinde Spotify ve Disney+ gibi dev platformların fiyatlarını ciddi şekilde artırmasının ardından Gain’in de benzer bir adım atması, içerik üretimi ve sürdürülebilirlik açısından anlaşılır olsa da artık dizi-film izlemenin bile aylık maliyeti bütçeyi zorlayacak seviyeye gelmiş durumda.

Gain’in fiyat güncellemesi hem mevcut hem de yeni kullanıcıları doğrudan ilgilendiriyor. Halihazırda aktif aboneliği olan kullanıcılar, abonelik sürelerinin bitiminin ardından zamlı fiyatla ödeme yapacak. Yeni kullanıcılar ise platforma ilk kez üye olduklarında doğrudan 249 TL’lik fiyatla karşılaşacaklar.

Gain'in güncel fiyatları:

Eski Fiyat Yeni Fiyat Artış Oranı
149 TL 249 TL %67

Platform cephesinden konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Ancak sektördeki genel tablo, artan içerik üretim maliyetleri, lisans ücretleri, vergi oranları ve döviz kurlarının bu fiyat artışında etkili olduğu yönünde. Özellikle Türkiye’de dijital servis sağlayıcıların yurt dışı bazlı içerikleri lisanslarken büyük maliyetlerle karşılaştığı biliniyor.

