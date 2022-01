Sevilen seri Galaksinin Koruyucuları'nın önümüzdeki yıl çıkacak filmine dair üzücü bir haber geldi. Serinin yönetmeni, yeni filmin bu Koruyucu ekibini izleyeceğimiz son film olacağını duyurdu.

Guardians of the Galaxy (Galaksinin Koruyucuları) serisi, Marvel evreninin en sevilen filmleri arasında yer alıyor. Yönetmen koltuğunda bir dönem hakkında çıkan pedofili iddiaları sebebiyle oldukça eleştirilen, hatta filmden kovulup sonra geri gelen James Gunn’ın oturduğu iki filmlik serinin karakterleri son olarak Avengers: Infinity War ve Avengers: Endgame filmlerinde karşımıza çıkmış; kayıplara karışan Gamora’nın ardından Star-Lord, Rocket, Groot, Drax, Mantis, Nebula ve Thor’dan oluşan ekibin sıradaki macerasının ne olacağı merak konusu olmuştu.

Serinin heyecanla beklenen yeni filmi Guardians of the Galaxy Vol.3’e dair yeni ve hayranlar için oldukça üzücü bir haber geldi. Yönetmen James Gunn, yeni filmin şu anki ekibin olduğu son film olduğunu açıkladı.

"Bu bizim için son"

Deadline’nın Hero Nation podcast’ine konuşan Gunn, “Film inanılmaz derecede büyük, çok büyük, karanlık ve insanların beklediğinden farklı" dedi ve "Bu bizim için son, insanlar bu Koruyucular takımını son kez görecek." şeklinde kaydetti. Bu, Chris Pratt, Dave Bautista, Zoe Saldana, Pom Klementieff, Vin Diesel ve Bradley Cooper’dan oluşan ekibi son görüşümüz olacak anlamına geliyor.

Omicron tehlikesi altında filmi çekmenin oldukça zorlayıcı olduğunu; ancak bütün oyuncu ve film ekibinin aşılı olduğunu belirten Gunn, "Sadece karakterlere ve hikayeye sadık olmak istiyorum, “ diyerek, hikayeyi insanlara hak ettikleri şekilde aktarmak istediğini ifade etti.

Bu haber hayranlar için her ne kadar üzücü olsa da bu, ekibe veda etmeden önce Koruyucular’ı izleyeceğimiz tek film olmayacak. Galaksinin Koruyucuları, 8 Temmuz’da vizyona girecek olan ve başrolünde Chris Hemsworth, Natalie Portman ve Christian Bale’i izleyeceğimiz Thor: Love and Thunder filminde de karşımıza çıkacak. Buna ek olarak 2022’nin sonunda bir de yeni Thor filmi ve Guardins of the Galaxy Vol.3 arasında geçecek olan Guardians of the Galaxy Holiday Special’da da ekibi izleme şansımız olacak.

Guardians of the Galaxy Vol.3, 5 Mayıs 2023’te sinemalara gelecek.