Uzun yıllardır adından söz ettiren ama çıkışı hâlâ epey uzakta olan Guardians of the Galaxy vol.3'ten yeni haberler geldi. Oyuncuların bir arada gerçekleştirdikleri okuma esnasında senaryonun iki yıldızının 'gözyaşlarına boğduğu' söylendi.

James Gunn'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Guardians of the Galaxy Vol.3'ün çalışmaları bir süredir devam ediyor. Serinin ikinci filmini beyaz perdede görüşümüzün üzerinden dört sene geçti. 2017 yılında yayınlanan Vol.2'nun hemen ardından üçüncü film konuşulmaya başlansa da, serinin hayranlarının ne yazık ki bir süre daha beklemesi gerekiyor.

Ancak neyse ki elimizde artık önemli bilgiler var. Örneğin filmin 5 Mayıs 2023'te geleceğini ve çekimlerine de nihayet bu kasım ayında başlanacağını biliyoruz. Filmin yıldızlarından, Nebula karakterine hayat veren Karen Gillan'dan gelen yeni açıklamalar ise bize bir şey daha öğretti; filmde bolca duygusal sahne olacak.

Okuma provasında gözyaşlarına boğulmuşlar:

Katıldığı bir yayında Guardians of the Galaxy Vol.3'ün bir senaryo okumasından bahseden Gillan, Mantis karakterine hayat veren Pom Klementieff ile birlikte yaptıkları bir okuma sırasında göz göze gelip ağlamaya başladıklarını anlattı. Gillan, ''Senaryoyu aynı odada birlikte okuyorduk, sonra birbirimize baktık ve gözyaşlarına boğulduk'' diyen Gillan, senaryonun çok duygusal olduğunu söyledi.

Gillan açıklamasında aynı zamanda karakterler hakkında daha derin bir hikaye anlatıldığından ve hepsini daha yakından tanıma şansımız olacağından da bahsetti. Thanos sonrası Nebula karakterini yeniden keşfetme şansı olduğu için heyecanlı olduğunu belirten Gillan, bu açıklamalarıyla serinin hayranlarını daha da heyecanlandırdı.

Guardians of the Galaxy'de neler olup biteceğini henüz tam olarak bilmesek de önümüzdeki yaklaşık iki yıl boyunca böyle açıklamalarla epey bilgi edineceğiz gibi görünüyor.