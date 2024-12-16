Yeni bir iddiaya göre Apple, iPhone 17 serisiyle telefonların tamamının fiyatlarına zam yapacak.

Apple, iPhone 16 ailesini eylül ayında gerçekleştirdiği bir etkinlikle tanıtmıştı. Bu yılki seride herhangi bir zam görmemiştik. Cihazlar yine 799 dolardan başlayan fiyatlarla piyasaya sürülmüşlerdi. Ancak bugün gelen bilgiler, seneye bunun değişebileceğini gösterdi.

JukonIosreve isimli sektörden paylaşımlar yapan kullanıcının aktardığına göre Samsung’dan bir analist, Apple’ın seneye zam yapabileceğini ifade etti.

Zammın ne oranda olacağı belli değil

Açıklamaya göre Apple’ın normalde bu yıl tanıttığı iPhone 16 modelleriyle fiyatları artırması bekleniyordu. Ancak şirket bunu yapmadı ve cihazlar yine standartta 799 dolardan, Pro’da ise 999 dolardan başlayan fiyatlarla piyasaya sürüldü. Açıklamada, bu yüzden kâr marjlarının üçüncü çeyrekten bu yana düştüğü ifade edildi.

İddiaya göre şirket, önümüzdeki yıl gelecek seride fiyatlarda direkt olarak artışa gidecek. Zammın ne kadar olacağı konusunda bir bilgi maalesef yok. Tabii ki bu bir iddia olduğunu ve henüz resmî bir kaynaktan açıklama gelmediğini belirtmek gerek. Yani gerçek çıkmama ihtimali de var.

Bir tahmin yapacak olursak Apple’ın 100 dolar bandında bir zam yaptığını görebiliriz. Bu durumda standart model 899 dolara çıkacaktır. Pro’ların ise 100 dolar zamla 1.099 ve 1.299 dolara çıktığını görebiliriz. 200 dolar zam hâlinde ise bu fiyatlar daha da artacaktır. Ancak standart modele 200 dolar zam gelme ihtimali çok düşük. O tarz bir durum sadece Pro’larda yaşanabilir. En ucuz versiyonu 999 dolardan satmak hiç mantıklı değil.

Apple, önümüzdeki yıl iPhone’larda büyük değişiklikler yapacak. Bunlardan biri de Plus’ı kaldırıp yerine ultra ince tasarıma sahip “Air” modelini getirmek. Söylentiler, bu telefonun özellikleri daha kötü olmasına rağmen sırf estetiksel açıdan yenilikler nedeniyle Pro Max’ten bile pahalı olabileceğine dair iddialar var. Bazı kaynaklar, 1.300 dolar bandında olabileceğini düşünüyor.