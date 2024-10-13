Samsung'un yeni Galaxy Z Fold 6 SE versiyonu, katlanabilir telefonlardaki katlanma izini ortadan kaldırabilir.

Akıllı telefon pazarının en önemli aktörlerinden ve öncülerinden olan Samsung, yeni Galaxy Z Fold 6 Special Edition'ı gerçek anlamda "özel" kılmaya hazırlanıyor. Bu defa firmanın getireceği yenilik, cihazın içerisindeki herhangi bir geliştirmeden çok daha gözle görülür olacak. Daha doğrusu görülemez olacak zira Samsung, ekranlardaki katlanma izini neredeyse görülmez hâle getirmenin bir yolunu bulmuş olabilir.

Samsung, Galaxy Z Fold ve Z Flip serisindeki yeni modellerinde ekranların katlandığı kısımdaki katlanma izini pek de azaltamamıştı. Daha önce de isabetli bilgiler vermesiyle tanınan Ice Universe'e göre Galaxy Z Fold 6 Special Edition ile birlikte bu sorun çözülmüş olacak.

Samsung "iyi iş" çıkarmış

Ice Universe'e göre Samsung, Galaxy Z Fold 6 SE'de "iyi iş" çıkardı ve katlanma izi açısından "her zamankinden daha iyi" durumda. Öte yandan teknoloji muhbiri herhangi bir açıklamada bulunmadı. Yine de bu paylaşıma bakarak ekrandaki izin büyük oranda ortadan kaldırılmış olmasını beklemek mümkün.

Söylentilere göre yeni versiyonda hem tasarım hem de konfigürasyon açısından önemli gelişmeler ile gelecek. Yeni katlanabilir akıllı telefonun standart modelden 0,6 inç daha ince olacağı iddia ediliyordu. Ayrıca bu modelde sağlamlığı arttırmak için titanyum çerçeve kullanılması da bekleniyor. SE ayrıca daha büyük bir dış ekran ile gelebilir. Telefonun dış ekranının 6,5 inç, iç ekranının ise 8 inç olacağı iddia edilmişti.

Son olarak telefonun ekrana gömülü kamerasının 5MP ve ana kamerasının ise 200MP olacağı iddia ediliyor.