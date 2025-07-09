Samsung, Galaxy AI ile Samsung kullanıcılarına sunduğu özelliklerden hangilerinin daima ücretsiz olacağını açıkladı.

Samsung, yapay zekâ tarafında Google'ın Gemini teknolojisine büyük ölçüde güveniyor ama bu, kontrolü tamamen Google’a bıraktığı anlamına gelmiyor. Şirket kendi geliştirdiği Galaxy AI özelliklerine de ciddi yatırımlar yapmaya devam ediyor.

Galaxy S24 serisiyle birlikte hayatımıza giren bu özellikler arasında Canlı Çeviri, Not Yardımı ve Tarama Yardımcısı gibi birçok özellik mevcut. Şimdiye kadar bu yapay zekâ özellikleri ücretsizdi ama Samsung, bunların sadece 2025 sonuna kadar ücretsiz olacağını duyurmuştu ve o günden beri bu konuda sessizliğini koruyordu.

Şimdi ise işler biraz daha netleşti. Samsung, bazı standart Galaxy AI özelliklerini kalıcı olarak ücretsiz sunacağını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir bilgilendirme toplantısında şirket, telefonla birlikte gelen Galaxy AI özelliklerinden hiçbir zaman ücret alınmayacağını söyledi. Böylelikle “Bazı özellikler ileride paralı mı olacak?” sorusu nihayet yanıtlanmış oldu.

Samsung cihazlarda ömür boyu ücretsiz olacak AI özellikleri

Canlı Çeviri

Not Yardımı

Geliştirilmiş Yakınlaştırma

Audio Eraser

Tarama Yardımcısı

Üretken Duvar Kâğıtları

Bu açıklama, ücretli yapay zekâ özelliklerine dair söylentilere bir nokta koysa da başka sorular da gündeme geldi. Örneğin yeni eklenecek Galaxy AI özellikleri paralı mı olacak? Google gibi kademeli bir abonelik modeli mi gelecek? Bu sorular şimdilik maalesef yanıtsız ama Samsung'un bu konuda gelecek planlarını açıklaması bekleniyor.

Ayrıca belirtelim, şu an Samsung cihazlarında Google'ın Gemini destekli yapay zekâ özellikleri de ücretsiz sunuluyor. Ayrıca Z Fold 7 ve Z Flip 7'yi ön sipariş ile satın alanlar Google AI Pro'yu 6 ay boyunca ücretsiz kullanabilecek.