Samsung Galaxy Watch8 serisi, önümüzdeki günlerde resmen tanıtılacak. İşte bugüne kadar ortaya çıkan sızıntılar dahilinde Galaxy Watch8, Watch8 Classic ve Watch8 Ultra (2025)'in tasarımı, özellikleri ve muhtemel fiyatları...

Samsung, merakla beklenen Galaxy Unpacked etkinliğini 9 Temmuz’da gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bu etkinlikte Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip7 ile birlikte tanıtılması beklenen ürünlerden biri de yeni nesil akıllı saat serisi olacak. Galaxy Watch8, Watch8 Classic ve Watch Ultra (2025) modelleri, hem teknik özellikleri hem de tasarımlarıyla şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Yeni seride performans, dayanıklılık ve kullanıcı deneyimi odaklı geliştirmeler ön planda tutuluyor. Özellikle Galaxy Watch Ultra (2025) modeli, ekstrem sporlar ve outdoor aktiviteleri hedef alan özelliklerle donatılmış durumda. Tüm modeller One UI 8.0 Watch arayüzü ile kutudan çıkacak ve Exynos W1000 işlemciden güç alacak. İşte her bir modelin detaylı özellikleri ve sunduğu yenilikler:

Karşınızda Samsung Galaxy Watch8

Galaxy Watch8, kompakt ve hafif yapısıyla günlük kullanım için ideal bir seçenek sunuyor. 40 mm ve 44 mm olmak üzere iki farklı boyutta gelen saat, alüminyum Armor kasaya ve çizilmelere karşı dayanıklı safir cama sahip. Super AMOLED ekranı 3000 nit parlaklık değeriyle güneş ışığında dahi net görüntü sağlıyor. 40 mm modelde 325 mAh, 44 mm modelde ise 435 mAh batarya kapasitesi yer alıyor.

Teknik tarafta Exynos W1000 işlemcisiyle güçlenen Galaxy Watch8, 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı ile geliyor. Sağlık takibi konusunda da oldukça iddialı: PPG, EKG, BIA gibi gelişmiş sensörlere ek olarak kalp atış hızı, uyku takibi ve kandaki oksijen seviyesi gibi ölçümler de yapılabiliyor. Galaxy Watch8, hem Bluetooth hem de 4G versiyonlarıyla satışa sunulacak ve Graphite ile Silver olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunacak.

Samsung Galaxy Watch8 özellikleri

Özellik Galaxy Watch8 İşletim Sistemi (OS) One UI 8.0 Watch Ekran Boyutu 40 mm / 44 mm Gövde Boyutu 40 mm: 40,4 x 40,4 x 8,6 mm

44 mm: 43,7 x 46,6 x 8,6 mm Ağırlık 40 mm: 30 g

44 mm: 34 g Materyal Alüminyum Armor, Safir cam Ekran Özellikleri 40 mm: 1.34" (438x438), 327 ppi

44 mm: 1.47" (480x480), 327 ppi

Super AMOLED, 3000 nit Batarya 40 mm: 325 mAh

44 mm: 435 mAh Bellek ve Depolama RAM: 2 GB / Depolama: 32 GB İşlemci Exynos W1000 (5 çekirdek, 3nm) Sensörler İvmeölçer

Altimetre

Jiroskop

Ortam ışığı sensörü

Jeomanyetik sensör

PPG (Foto-plethysmografi)

EKG (Kardiyak elektriksel aktivite)

BIA (Biyoempedans analizi) Kutu İçeriği / Kayış Sportif silikon kayış (S/M/L) Bağlantı Seçenekleri Bluetooth / Bluetooth + 4G Renk Seçenekleri Grafit / Gümüş

Teknolojiyi şıklıkla buluşturan akıllı saat: Samsung Galaxy Watch8 Classic

Galaxy Watch8 Classic, geleneksel saat tasarımını seven kullanıcılar için geliştirildi. Paslanmaz çelik kasa ve ikonik döner çerçeve ile donatılan model, 46 mm çapında tek bir versiyon olarak geliyor. Safir camla korunan ekranı 1.34 inç büyüklüğünde ve 3000 nit'e kadar parlaklık sunan Super AMOLED panel içeriyor.

445 mAh batarya kapasitesi, 2 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile uzun süreli ve sorunsuz bir kullanım hedeflenmiş. Galaxy Watch8 Classic, sağlık sensörleri konusunda da Watch8 ile aynı donanımı taşıyor. Bluetooth ve 4G varyantları bulunan bu modelin renk seçenekleri ise siyah ve beyaz olarak belirlenmiş. Premium bir his sunan hibrit kayışıyla birlikte gelen Classic, hem zarif hem fonksiyonel bir deneyim vaat ediyor.

Samsung Galaxy Watch Classic özellikleri

Samsung Galaxy Watch8 Classic

Özellik Galaxy Watch8 Classic İşletim Sistemi (OS) One UI 8.0 Watch Ekran boyutu 46 mm Gövde boyutu 46,7 x 46 x 10,6 mm Ağırlık 63,5 g Materyal Paslanmaz çelik, Safir cam Ekran özellikleri 1.34" (438x438), 327 ppi, Super AMOLED, 3000 nit Batarya 445 mAh Bellek ve Depolama RAM: 2 GB / Depolama: 64 GB İşlemci Exynos W1000 (5 çekirdek, 3nm) Sensörler İvmeölçer

Altimetre

Jiroskop

Ortam ışığı sensörü

Jeomanyetik sensör

PPG (Foto-plethysmografi)

EKG (Kardiyak elektriksel aktivite)

BIA (Biyoempedans analizi) Kutu İçeriği / Kayış Premium hibrit kayış (S/M/L) Bağlantı Seçenekleri Bluetooth / Bluetooth + 4G Renk Seçenekleri Siyah / Beyaz

Yılın en gelişmiş akıllı saatlerinden biri: Samsung Galaxy Watch Ultra (2025)

Galaxy Watch Ultra (2025), serinin en güçlü ve dayanıklı modeli olarak öne çıkıyor. Titanyum gövdesiyle hem hafif hem de son derece sağlam bir yapı sunan cihaz, 47 mm çapında büyük bir ekranla geliyor. 480x480 çözünürlüğe sahip 1.47 inç Super AMOLED ekranı, 3000 nit parlaklıkla üstün bir görünürlük sağlıyor. 590 mAh batarya kapasitesi ise yoğun kullanımlarda dahi uzun pil ömrü sunuyor.

İleri seviye sağlık ve fitness takip özelliklerine ek olarak bu model, 86 desibellik acil durum sireniyle de dikkat çekiyor. Exynos W1000 işlemcisi, 2 GB RAM ve 64 GB depolama ile performans tarafında da beklentileri karşılıyor. Galaxy Watch Ultra (2025), outdoor spor tutkunları için özel olarak tasarlanmış “Extreme Sport” kayışla birlikte geliyor ve mavi, gri, beyaz ile gümüş olmak üzere dört farklı titanyum renk seçeneği sunuyor.

Samsung Galaxy Watch Ultra (2025) özellikleri

Özellik Galaxy Watch Ultra (2025) İşletim Sistemi (OS) One UI 8.0 Watch Ekran Boyutu 47 mm Gövde Boyutu 47,4 x 47,1 x 12,1 mm Ağırlık 60,5 g Materyal Titanyum kasa, Safir cam Ekran özellikleri 1.47" (480x480), 327 ppi, Super AMOLED, 3000 nit Batarya 590 mAh Bellek ve depolama RAM: 2 GB / Depolama: 64 GB İşlemci Exynos W1000 (5 çekirdek, 3nm) Sensörler İvmeölçer

Altimetre

Jiroskop

Ortam ışığı sensörü

Jeomanyetik sensör

PPG (Foto-plethysmografi)

EKG (Kardiyak elektriksel aktivite)

BIA (Biyoempedans analizi)

Acil durum sireni (86 dB) Kutu İçeriği / Kayış Extreme sport kayış (S/M/L) Bağlantı Seçenekleri Bluetooth / Bluetooth + 4G Renk Seçenekleri Mavi Titanyum / Gri Titanyum / Beyaz Titanyum / Gümüş Titanyum

Samsung Galaxy Watch8 serisinin fiyatı ne kadar olacak?