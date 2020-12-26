Galaxy S20 FE İçin Android 11 Güncellemesi Yayınlandı

Samsung'un geçtiğimiz eylül ayında tanıttığı ve Galaxy S20 serisinin bütçe dostu modeli olarak karşımıza çıkan Galaxy S20 FE için Android 11 güncellemesi geldi.

Samsung, geçtiğimiz aylarda Galaxy S20 serisinin son üyesi olan Galaxy S20 FE'yi tanıtmıştı. Serinin bütçe dostu modeli olarak alıcılarının beğenisine sunulan Galaxy S20 FE, ilk olarak Android 10 tabanlı One UI 2.0 arayüzü ile gelmişti.

Aynı zamanda yine geçtiğimiz aylarda yeni arayüzü One UI 3.0'ı tanıtan ve Android 11 güncellemeleri ile birlikte bu yeni arayüzü de telefonları için yayınlamaya başlayan Samsung, Galaxy S20 FE için Android 11'in kararlı sürümünü beraberinde One UI 3.0 arayüzü ile birlikte yayınladı.

Samsung Galaxy S20 serisinin diğer üyeleri henüz bu güncellemenin kararlı sürümünü almadı ancak bazı Samsung telefonlar için Android 11 tabanlı One UI 3.0 Beta sürümü bir süre önce yayınlanmıştı.

Galaxy S20 FE'nin hem 4G hem de 5G destekleyen modelleri bu yeni güncellemeyi alacak. Ayarlar menüsü üzerinden doğrudan yapılabilecek olan güncellemenin ilk olarak hangi bölgelerde kullanıma sunulacağı ise henüz açıklanmadı.

Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesi neler sunuyor?

Bu güncellemeyi alan telefonlar Android 11 ile gelen bildirim ayarları, ekran kaydı, planlanmış ekran kaydı gibi özelliklerin yanında One UI 3.0'ın getireceği yeniliklere de sahip olacaklar. One UI 3.0 ile gelen en dikkat çekici yenilikler arasında hızlı ayarlar, bildirim paneli ve kilit ekranı tasarımındaki değişiklikler gibi önemli özellikler yer alıyor.

One UI 3.0 ile birlikte gelecek tüm özellikler hakkında daha fazla detaya göz atmak isterseniz buraya tıklayarak Samsung'un yeni arayüzü ile ilgili haberimize ulaşabilirsiniz.