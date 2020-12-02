Hangi Samsung Telefonların Android 11 Alacağı Belli Oldu

Samsung'un Mısırlı kullanıcılar için yayınladığı Samsung Members uygulamasında ortaya çıkan bir liste, hangi Samsung telefonların ne zaman Android 11 güncellemesi alacağını ortaya çıkardı.

Güney koreli teknoloji devi Samsung, Android 10 güncelleme takvimini neredeyse tamamladı ve çalışmalarını bir sonraki Android sürümü olan Android 11’e yoğunlaştırdı. Halihazırda Galaxy S20, Galaxy S10, Galaxy Note 20, Galaxy Note 10, Galaxy Z Flip ve Galaxy Z Fold 2 için Android 11 tabanlı One UI 3.0 Beta sürümünü yayınlamış durumda olan Samsung’un hangi akıllı telefon ve tabletleri için Android 11 yayınlayacağı belli oldu.

Açıklamalar direkt olarak Samsung’dan yapılmadı. Ancak paylaşılan model listesinin Mısırlı kullanıcılar için yayınlanan resmi Samsung Members uygulamasında ortaya çıktığını düşünürsek güvenilir olduğunu söyleyebiliriz. Her cihaz için güncelleme tarihinin ülkeden ülkeye değişebileceğini hatırlatmakla birlikte Android 11 alacak Samsung akıllı telefon ve tabletler şu şekilde:

Android 11 alacak Samsung akıllı telefonlar ve tabletler

Aralık 2020: Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra Ocak 2021: Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10 Lite, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Fold 2

Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10 Lite, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Fold 2 Şubat 2021: Galaxy Fold

Galaxy Fold Mart 2021: Galaxy M21, Galaxy M30s, Galaxy M31, Galaxy A51, Galaxy Note 10 Lite, Galaxy Tab S7

Galaxy M21, Galaxy M30s, Galaxy M31, Galaxy A51, Galaxy Note 10 Lite, Galaxy Tab S7 Nisan 2021: Galaxy A50, Galaxy M51

Galaxy A50, Galaxy M51 Mayıs 2021: Galaxy A21s, Galaxy A31, Galaxy A70, Galaxy A71, Galaxy A80, Galaxy Tab S6 and Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy A21s, Galaxy A31, Galaxy A70, Galaxy A71, Galaxy A80, Galaxy Tab S6 and Galaxy Tab S6 Lite Haziran 2021: Galaxy A01-Core, Galaxy A01, Galaxy A11, Galaxy M11, Galaxy Tab A

Galaxy A01-Core, Galaxy A01, Galaxy A11, Galaxy M11, Galaxy Tab A Temmuz 2021: Galaxy A30, Galaxy Tab S5e

Galaxy A30, Galaxy Tab S5e Ağustos 2021: Galaxy A10, Galaxy A10s, Galaxy A20, Galaxy A20s, Galaxy A30s, Galaxy Tab A 10.1, Galaxy Tab Active Pro

Galaxy A10, Galaxy A10s, Galaxy A20, Galaxy A20s, Galaxy A30s, Galaxy Tab A 10.1, Galaxy Tab Active Pro Eylül 2021: Galaxy Tab A8 (2019)

Yukarıda paylaşmış olduğumuz cihaz listesinin ve tarihlerin Samsung tarafından resmen onaylanmadığının bir kez daha altını çiziyoruz. Ayrıca model ve tarih listesi doğru olsa dahi farklı ülke ve bölgelerde güncellemelerin daha geç yayınlanma ihtimali de bulunuyor.