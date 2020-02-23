Galaxy S20 Ultra'nın 120 Hz'lik Ekranının Bataryaya Etkisi

Samsung'un UNPACKED etkinliğinde tanıttığı cihazlardan biri olan Galaxy S20 Ultra, bilindiği üzere standart akıllı telefonlardan farklı olarak 120 Hz ekran desteğiyle geliyor. Peki 120 Hz destekli ekran, bataryayı nasıl etkiliyor? Gelin bu soruya birlikte yanıt arayalım.

Samsung'un yeni amiral gemisi cihazlarından biri olan Galaxy S20 Ultra, sahip olduğu 120 Hz ekran yenileme hızıyla oldukça akıcı bir kullanıcı deneyimi vadediyor. Saniyede 120 kez yenilenen bir ekran anlamına gelen bu değer, günümüzde piyasada olan birçok akıllı telefondaki yenileme hızına göre oldukça yüksek. Bu özellik, telefonun arayüzünü çok daha akıcı hâle getiriyor ancak bunun yanı sıra batarya kullanımını da ciddi oranda artırıyor.

Samsung, batarya kullanımındaki bu artışı dikkate almış olacak ki cihazlar kutudan 60 Hz ekran yenileme hızıyla çıkıyor. Ekran yenileme hızı, kullanıcı tercihine göre daha sonra 120 Hz'e çıkarılabiliyor. Bu işlemin nasıl yapılacağını öğrenmek için buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz haberimize göz atabilirsiniz. Cihazın bataryasının bu özelliği aktif ettikten sonra nasıl etkilendiğini ele alan phoneArena, Galaxy S20 Ultra'yı batarya testine soktu. Gelin testin sonuçlarına yakından bakalım.

Galaxy S20 Ultra'nın 5.000 mAh'lik bataryası 120 Hz'den nasıl etkileniyor?

Galaxy S20 Ultra'nın ekranını 120 Hz'e aldıklarında cihazın akıcılığında büyük fark gördüklerini belirten phoneArena ekibi, bu desteğin özellikle oyuncular için oldukça yararlı olacağını belirtiyor. Tabii bunun için oyunların da 120 Hz desteğine kavuşması gerekiyor.

Exynos 990 işlemciye sahip bir Galaxy S20 Ultra ile yapılan batarya testinde 'optimize pil modunun' aktif ve ekran çözünürlüğünün 1080p olduğu belirtildi. Samsung'un popüler cihazlarının yanı sıra iPhone 11 Pro Max'in de yer aldığı telefonların batarya boşalma sürelerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Samsung Galaxy S20 Ultra / 60 Hz: 12 saat 23 dakika

12 saat 23 dakika Samsung Galaxy S20 Ultra / 120 Hz: 10 saat 2 dakika

10 saat 2 dakika Samsung Galaxy Note10 Plus / 60 Hz: 11 saat 37 dakika

11 saat 37 dakika Samsung Galaxy S10 Plus / 60 Hz: 10 saat 33 dakika

10 saat 33 dakika Apple iPhone 11 Pro Max / 60 Hz: 12 saat 53 dakika

Batarya testlerinden elde edilen verilere bakıldığında 60 Hz'den 120 Hz'e alınan ekran, batarya kullanımını ciddi oranda artırıyor. 60 Hz ekranlar söz konusu olduğunda listenin en iyi pil ömrü sunan telefonları arasında yer alan Samsung Galaxy S20 Ultra, ne yazık ki 120 Hz'de aynı performansı veremiyor.

Elbette tüm bunlar, kullanıcıların tercihleriyle şekillenecek. Yani bazı kullanıcılar için akıcılık ön plandayken bazı kullanıcılar pil ömrünün daha önemli olduğunu düşünecektir. Bu sebeple aradaki pil ömrü farkı, bazı kişilere göre önemsiz olabilir. Sizce bu değer, akıcılık için feda edilebilecek bir fark mı? Yanıtlarınızı yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.