iPhone 11 Pro Max vs Galaxy S20 Ultra Kamera Karşılaştırması

EverythingApplePro isimli bir YouTube kanalı, iPhone 11 Pro Max ile Samsung Galaxy S20 Ultra'nın kamera performanslarını karşılaştırdı. Hangi telefonun nasıl performans verdiğini görmek için aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz.

Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung, yeni amiral gemisi ailesi Galaxy S20’leri geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürmüştü. Bu telefonların içinden özellikle tepe modeli olan Galaxy S20 Ultra dikkat çekmişti. 108 MP’lik ana kamera sensörü bulunan akıllı telefon, çıtayı bir üst seviyeye çıkararak şimdiye kadar üretilmiş en iyi akıllı telefon kameralarından birini kullanıcılarına vadediyor.

Öte yandan bir diğer teknoloji devi olan Apple, 2019 model amiral gemilerini geçtiğimiz eylül ayında tanıtmıştı. Genel anlamıyla tasarım ve performans ile ön plana çıkan bu modellerden iPhone 11 Pro Max, kamera kısmında da önemli iyileştirmeler vadediyordu. Peki, Samsung’un en güçlüsü ile Apple’ın en güçlüsünden hangisinin kamerası daha iyi? Gelin, ‘EverytingApplePro’ isimli YouTube kanalı tarafından yapılan bu karşılaştırmaya daha yakından bakalım.

Galaxy S20 Ultra vs. iPhone 11 Pro Max: Hangisinin kamerası daha iyi?

Apple ile Samsung arasında yıllardır süren bir rekabet olduğu aşikâr. Bu rekabetin geldiği son noktayı konu alan bu video, iki telefonun kamera özelliklerini karşılaştırırken pek çok farklı değişkeni de dikkate alıyor. Bu noktada video; 8K video, 100x yakınlaştırma, düşük ışık, 4K 60 FPS kayıt, stabilizasyon ve daha pek çok farklı değişkeni içerisinde barındırıyor.

Ünlü YouTuber, video boyunca iki farklı amiral gemisini pek çok açıdan karşılaştırırken sonuçlar da değişiklik gösterebiliyor. Tabii ki buradan çıkarılacak tamamen kişisel fikirler olduğunu ve bazı noktalarda iPhone 11 Pro Max’in, bazı noktalardaysa Samsung Galaxy S20 Ultra’nın daha iyi sonuçlar verdiğini söyleyebiliriz.

Peki, sizce bu iki üst düzey telefondan hangisinin kamerası daha iyi ve hangisini tercih ederdiniz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilir, bunun gibi daha fazla içeriğe ulaşmak için de bizi takip edebilirsiniz.