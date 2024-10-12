Samsung'un sevilen FE serisinin gelecek yılki üyesi olacak olan Galaxy S25 FE, en ince Samsung telefonlardan biri olacak.

Son günlerde gündemi yeni sızıntılarıyla meşgul eden Galaxy S25 FE ile ilgili yeni bir iddia, cihazın önceki FE serilerine kıyasla daha ince tasarıma sahip olacağını iddia ediyor.

Güney Kore'den gelen yeni bir rapora göre Samsung, FE serisinin bu yeni modelini daha ince Samsung telefon arayanlar için pazarlayacak. Bunun en büyük sebeplerinden biri ise Samsung'un daha büyük ama daha ince bir pil kullanmayı başarmış olması. Raporda yer alan bilgilere göre Galaxy S25 FE, ince olmasına rağmen performanstan ödün vermeyecek ve kullanıcılarına uzun pil ömrü sunmaya devam edecek.

Galaxy S25 FE, 'Slim' model olarak pazarlanacak

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yeni bir sızıntı, Galaxy S25 FE’nin MediaTek’in Dimensity 9400 işlemcisi ile geleceğini ortaya koymuştu. Bugünkü iddia, bu kararın da telefonu daha da inceltme planları doğrultusunda alındığını belirtiyor.

Galaxy S25 FE'nin 6.7 inçlik bir ekrana sahip olacak. Bu ekran boyutu, önceki model olan Galaxy S24 FE ile benzer. S24 FE modeli 213 gram ağırlığında, 8 mm kalınlığında ve 4.700 mAh pile sahipti.

Tasarım tarafında da Galaxy S24 FE ile Galaxy S25 FE'nin benzer noktalara sahip olacağı düşünülüyor. Galaxy S25 FE, 2025'in ilk yarısında piyasaya sürülecek ve amiral gemisi modellere yakın bir deneyim sunacak.

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