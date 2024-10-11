Samsung, gelecek yılın amiral gemisi serisi Galaxy S25 için stratejisini değiştiriyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yeni amiral gemisi modeli olacak Galaxy S25 serisinin gelecek yılın başlarında piyasaya çıkması bekleniyor. Firmanın 3nm GAA üretiminde yeterli verimliliğe ulaşamaması üzerine Exynos 2500 serisi işlemcilerin seri üretimine başlamaktan vazgeçtiği ve serinin tamamında Snapdragon 8 Elite (Gen 4) ile geleceği açıklanmıştı.

Bu gelişmelerin ardından kulislerde dolaşan iddialar, firmanın Dimensity 9400'ü bu modellerde kullanabileceği ve böylece maliyetleri düşürebileceği yönündeydi. Yeni gelen haberler ise Koreli firmanın Dimensity 9400 işlemcileri sadece Galaxy S25 FE modellerinde kullanabileceğine işaret ediyor.

Exynos 2500'lerin yerini Dimensity 9400 alıyor

X kullanıcısı teknoloji muhbiri Jukanlosreve, daha önce Galaxy S25 FE, Galaxy Z Fold7 ve Galaxy Z Flip modellerinde Exynos 2500'ün bulunacağını söylemişti. Yaptığı yeni bir paylaşımla birlikte Fan Edition Galaxy S25'in Dimensity 9400 ile geleceğini ancak giriş modelinde bu işlemcinin kullanılmayacağını belirtiyor. Bu da fiyat performans anlamında Samsung'u zorlayabilir zira Snapdragon 8 Elite daha pahalı bir işlemci ve bu da cihaz fiyatını doğrudan etkileyebilir.

Her ne kadar şu an için bu iddiaları doğrulamak mümkün olmasa da yakın zamanda daha fazla bilgi ortaya çıkacaktır. Böylece iddiaların doğru olup olmadığını görebiliriz. İddialar doğru ise Qualcomm, Samsung ile MediaTek arasında özel bir anlaşma yapılmasına engel olmuş olabilir.

Samsung Galaxy S25 serisinden sizin beklentileriniz neler? Yeni amiral gemisi modelin hangi işlemci ile gelmesini tercih ederdiniz?