Samsung'un yeni amiral gemisi serisi Galaxy S25'te yer alacak olan Plus modeline yönelik endişelerin doğru olduğu ortaya çıktı.

Samsung’un önümüzdeki yılın başında piyasaya süreceği yeni amiral gemisi Galaxy S25 serisi hakkında pek çok sızıntı duyduk ancak serinin en çok dikkat çeken modeli S25 Ultra üzerine odaklanan bu sızıntılarda diğer iki modele yeterince önem verilmemişti.

Bugün ise nihayet Galaxy S25 Plus’a ait ilk görüntüler sızdı fakat bu yeni görüntüler, yeni seriyi bekleyen kullanıcıların uzun süredir dile getirdiği endişelerin haklı olduğunu ortaya koyuyor.

Galaxy S25 Plus da yuvarlatılmış kenarlara sahip olacak

Galaxy S25 Ultra’nın bu yıl yuvarlatılmış kenarlara geçiş yapacağı ve önceki modellerin ikonik keskin tasarımından vazgeçeceği daha önce ortaya çıkmıştı. Bazı kullanıcılar bu değişikliği olumlu bulsa da özellikle keskin ve köşeli tasarımların hayranı olan kullanıcılar için bu gelişme hayal kırıklığı yaratmıştı. Görünen o ki Samsung yalnızca Ultra modeliyle sınırlı kalmayarak, tüm Galaxy serisinde aynı tasarım anlayışını benimsemiş durumda.

Sızdırılan görsellerde dikkat çeken bir başka unsur ise güç düğmesinin hemen altındaki küçük bir detay. Fark edilen detayın iPhone 16 ile tanıtılan yeni kamera denetim tuşuna benzer bir tuş olduğu belirtiliyor.

Galaxy S25 Plus ve Ultra’nın görselleri yan yana incelendiğinde iki model arasındaki farkın giderek azaldığı anlaşılıyor. Samsung'un son dönemde telefonlarının tasarımlarını iPhone'a benzetmesi büyük tepki görmesine rağmen şirket yeni One UI sürümünün arayüzünü bile iOS işletim sistemine benzetmeye çalışıyor.

Peki sizin Samsung'un yeni Galaxy S25 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.