Samsung Galaxy S22 modelleri, ciddi sorunlar yaşatmaya başladılar. Samsung, konuyla ilgili sessizliğini korurken sorunların kaynağının yazılım güncellemeleri olduğu düşünülüyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un birkaç yıl önce piyasaya sürdüğü Galaxy S22 serisi, son dönemlerde kullanıcıları çileden çıkarmaya başlamış gibi görünüyor. Samsung'un bu akıllı telefonlar için yayımladığı güncellemeler, cihazları tabiri caizse kullanılamaz hâle getirdi.

Aslına bakacak olursak Galaxy S22 ailesi ile ilgili sorunlar, bundan birkaç ay önce patlak vermeye başladı. X gibi platformlarda paylaşımlar yapan bazı kullanıcılar, güncellemeler sonrası sorun yaşamaya başladıklarını söylemeye başladılar. Ancak son birkaç haftadır bu durum iyice kontrolden çıkmış gibi görünüyor. Samsung'un resmî forum sayfasında açılan yeni bir başlık, kullanıcıların çok ciddi sorunlar yaşamaya başladıklarını gözler önüne serdi.

Peki Samsung Galaxy S22'deki sorun tam olarak ne?

Kullanıcı bildirimlerine göre telefonlar, bazı Galaxy AI özellikleri ile güvenlik güncellemelerini yükledikten sonra cihazları üzerindeki kontrolü tamamen kaybettiler. Bu bağlamda; bazı telefonların yükleme döngüsünde takılı kaldıkları, bazılarının kullanım sırasında çöktükleri, bazılarının ise durup dururken yeniden başlatma yaptıkları konuşuluyor. Samsung Galaxy S22 için son güncellemenin Eylül 2024'te, One UI 6.1 için olduğunu belirtelim.

Bu arada; Samsung'un bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadığını da söyleyelim. Resmî forum sitesinde olaya dahil olan yetkililer ise meseleyi geçiştirmeye çalışıyorlar ve hatta bundan kaynaklı olarak tepki görüyorlar. Bakalım Galaxy S22 kullanıcıları, gelecekte neler yaşayacaklar...