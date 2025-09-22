Tümü Webekno
Samsung’un Galaxy S26 Serisi Yeni Video Kayıt Formatları ile Gündemde: iPhone’a Meydan Okuyor Sanki!

Galaxy S26’nın kayıpsız video formatları ve yeni özelliklerle gelmesi bekleniyor. Anlaşılan o ki iPhone 17 Pro’nun liderliği sarsılacak.

Samsung’un gelecek Galaxy S26 serisi, yeni video kayıt formatları ve renk düzenleme seçenekleriyle gündemde. Galaxy S26 serisiyle ilgili yeni sızıntılar Samsung’un video tarafında önemli adımlar atmaya hazırlandığını ortaya çıkardı. Yeni kayıt formatları ve renk düzenleme seçenekleriyle öne çıkması beklenen seri, iPhone 17 Pro’nun uzun süredir sürdürdüğü liderliği zorlayacağa benziyor.

Samsung’un planlarına göre Galaxy S26, profesyonel kullanım için geliştirilen APV (Advanced Professional Video) kodeğini destekleyecek. Bu format dosya boyutunu büyütmeden neredeyse kayıpsız video kaydı sunuyor. Üstelik 12-bit renk derinliği ve 4:4:4 renk örnekleme desteğiyle videolarda renk kaybı minimuma indiriliyor.

Horizon Lock ile hareket hâlindeyken daha stabil videolar

Frame tiling” adı verilen yöntem sayesinde kareler parçalara ayrılıp paralel şekilde işlenebiliyor. Böylece videolar üzerinde defalarca düzenleme yapılsa da kalite korunuyor. Yeni seriyle birlikte ise LOG ve HDR modlarında da APV desteği sunulması bekleniyor. APV desteği ise LUT adı verilen özel renk tablolarını videolara uygulamayı mümkün kılacak. Hâlihazırda Galaxy S25 serisi LOG videolarında renk düzenlemesi yapabiliyor ancak yeni sistemle birlikte daha fazla renk profili kullanılabilecek.

Aynı zamanda 25fps, 50fps ve 100fps seçenekleriyle Full HD ve 4K çekimlerde farklı kare hızları, 8K içinse 25fps desteği öne çıkan yenilikler arasında. “Horizon Lock” adı verilen yeni sabitleme özelliği sayesinde, hareket hâlindeyken bile videolar daha dengeli görünecek. Böylelikle hareket hâlindeyken videoların daha stabil görünmesini sağlayacak. Tüm bu yeniliklerle ise Galaxy S26’nın iPhone’un uzun süredir güçlü olduğu alanda ciddi bir rekabet yaratması bekleniyor.

