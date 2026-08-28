Spot: Samsung, One UI 9.0 beta güncellemesiyle Galaxy Z Fold 8'de öne çıkan üç yeni özelliği Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra'ya taşıyor. Yapay zeka destekli video takibi, kişiselleştirilmiş bilgi kartları ve yeni arama araçları, Samsung'un amiral gemisi serisine ekleniyor.

Samsung, **One UI 9.0 **ile Galaxy cihazlarına yeni yapay zeka özellikleri eklemeye devam ediyor. Şimdi sıra Galaxy S26 serisinde. Galaxy Z Fold 8 ailesiyle öne çıkan üç yeni özellik, One UI 9.0'ın yedinci beta güncellemesiyle Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra'ya geliyor.

Yeni güncelleme, telefonun kamera ve arama deneyiminden ekranda sunulan bilgilere kadar farklı alanlarda küçük ama dikkat çekici değişiklikleri beraberinde getiriyor.

Now Brief kişiselleşiyor

Now Brief, yalnızca hazır bilgileri göstermekle kalmayacak. Kullanıcılar uygulamalardaki belirli verileri seçerek kendi bilgi kartlarını oluşturabilecek.

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Hava durumu, sağlık veya medya gibi farklı bilgiler böylece tek ekranda toplanabilecek.

My FanCam videolarda kişiyi takip edecek

Dikkat çekici yeniliklerden biri My FanCam.

Galerideki bir videoda istediğiniz kişiyi seçiyorsunuz. Yapay zeka ise onu video boyunca takip edip kadrajın merkezinde tutuyor. Gerektiğinde görüntüyü otomatik olarak kırpıyor.

Yani çekim sırasında kaçırdığınız kadrajı sonradan toparlamak çok daha kolay olacak.

Ana ekrana iki arama çubuğu geliyor

Samsung, arama tarafında da küçük ama kullanışlı bir değişiklik yapıyor.

One UI 9.0 ile Finder ve Google arama çubukları ana ekranda yan yana kullanılabilecek.

Böylece telefondaki bir dosyayı bulmakla internette arama yapmak için aynı arama alanına bağlı kalmanız gerekmeyecek.