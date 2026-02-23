Galaxy S26 Ultra'nın Hayalet Ekran Özelliği Kanlı Canlı Görüntülendi [Video]

Bir içerik üreticisi, Galaxy S26 Ultra'yı çıkmadan satın almayı başardı. Telefonda yer alacak hayalet ekran özelliğinin nasıl çalışacağını gösteren bir video paylaştı.

Samsung, 25 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştireceği Galaxy Unpacked lansmanıyla tüm dünyanın beklediği Galaxy S26 serisi amiral gemisi telefonlarını resmen bizlerle buluşturacak. Bu seride en çok dikkat çeken model ise Galaxy S26 Ultra olacak. Cihaz hakkında şimdiye kadar çok fazla sızıntı görmüştük.

Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi. Dubai merkezli teknoloji içeriği üreticisi Sahil Karoul, bir elektronik mağazadan Galaxy S26 Ultra’yı tanıtımdan günler önce satın almayı başardı. Bununla birlikte de telefona şimdiye kadarki en net bakışı atmamız sağlandı. En merak edilen özelliklerden biri olan hayalet ekran ya da diğer adıyla ekran gizliliği özelliği de sızdırıldı.

Hayalet ekran özelliği böyle çalışacak

Yukarıdaki videodan Galaxy S26 Ultra’nın en iyi özelliklerinden biri olacak hayalet ekran özelliğinin nasıl çalışacağını görebiliyorsunuz. Bu özellik, telefona farklı açılardan bakıldığında ekranın görünmemesine imkân tanıyor. Etkinleştirildiğinde ekran doğrudan bakıldığında net kalıyor, ancak yanlardan bakıldığında görülmesi zorlaşıyor.

Geleneksel bir gizlilik ekran koruyucusuna güvenmek yerine Galaxy S26 Ultra modeli Ayarlar menüsünden etkinleştirildiğinde, ekran görüş açılarını dinamik olarak daraltıyor. Sistem, ışığın yönünü piksel düzeyinde kontrol edebilen Flex Magic Pixel OLED teknolojisiyle gerçeğe dönüşüyor. Videoyu izlediğimizde gerçekten telefon çevrildiğinde farklı açılardan görünemediğini ve etkileyici performans sunduğunu görebiliyoruz. Günlük kullanımda gerçekten faydalı olacak.

Galaxy S26 Ultra’nın diğer görselleri