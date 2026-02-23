Tümü Webekno
Lingusta'da ilk 3 ders ücretsiz! Protein Ocean'da özel indirimler! Her Bütçeye Uygun En İyi Kulak İçi Kulaklık Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Galaxy S26 Ultra'nın Hayalet Ekran Özelliği Kanlı Canlı Görüntülendi [Video]

Bir içerik üreticisi, Galaxy S26 Ultra'yı çıkmadan satın almayı başardı. Telefonda yer alacak hayalet ekran özelliğinin nasıl çalışacağını gösteren bir video paylaştı.

Galaxy S26 Ultra'nın Hayalet Ekran Özelliği Kanlı Canlı Görüntülendi [Video]
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Samsung, 25 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştireceği Galaxy Unpacked lansmanıyla tüm dünyanın beklediği Galaxy S26 serisi amiral gemisi telefonlarını resmen bizlerle buluşturacak. Bu seride en çok dikkat çeken model ise Galaxy S26 Ultra olacak. Cihaz hakkında şimdiye kadar çok fazla sızıntı görmüştük.

Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi. Dubai merkezli teknoloji içeriği üreticisi Sahil Karoul, bir elektronik mağazadan Galaxy S26 Ultra’yı tanıtımdan günler önce satın almayı başardı. Bununla birlikte de telefona şimdiye kadarki en net bakışı atmamız sağlandı. En merak edilen özelliklerden biri olan hayalet ekran ya da diğer adıyla ekran gizliliği özelliği de sızdırıldı.

Hayalet ekran özelliği böyle çalışacak

Yukarıdaki videodan Galaxy S26 Ultra’nın en iyi özelliklerinden biri olacak hayalet ekran özelliğinin nasıl çalışacağını görebiliyorsunuz. Bu özellik, telefona farklı açılardan bakıldığında ekranın görünmemesine imkân tanıyor. Etkinleştirildiğinde ekran doğrudan bakıldığında net kalıyor, ancak yanlardan bakıldığında görülmesi zorlaşıyor.

Geleneksel bir gizlilik ekran koruyucusuna güvenmek yerine Galaxy S26 Ultra modeli Ayarlar menüsünden etkinleştirildiğinde, ekran görüş açılarını dinamik olarak daraltıyor. Sistem, ışığın yönünü piksel düzeyinde kontrol edebilen Flex Magic Pixel OLED teknolojisiyle gerçeğe dönüşüyor. Videoyu izlediğimizde gerçekten telefon çevrildiğinde farklı açılardan görünemediğini ve etkileyici performans sunduğunu görebiliyoruz. Günlük kullanımda gerçekten faydalı olacak.

Galaxy S26 Ultra’nın diğer görselleri

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Bataryası Ortaya Çıktı: Hayal Kırıklığına Hazır Olun! Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Bataryası Ortaya Çıktı: Hayal Kırıklığına Hazır Olun!
Samsung Galaxy

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

EPDK'nın Elektrikli Otomobil Şarj İstasyonlarına İlişkin Yeni Düzenlemesi Açıklandı

EPDK'nın Elektrikli Otomobil Şarj İstasyonlarına İlişkin Yeni Düzenlemesi Açıklandı

BYD, Aşırı Ucuza Satacağı Yeni Elektrikli Otomobili Linghui e9'u Duyurdu!

BYD, Aşırı Ucuza Satacağı Yeni Elektrikli Otomobili Linghui e9'u Duyurdu!

Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satacak Samsung Galaxy A57 ve A37'nin Lansman Tarihi Sızdırıldı

Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satacak Samsung Galaxy A57 ve A37'nin Lansman Tarihi Sızdırıldı

Google Chrome'a Çok İşinize Yarayacak 3 Yeni Özellik Eklendi

Google Chrome'a Çok İşinize Yarayacak 3 Yeni Özellik Eklendi

Kulaklarınız Şimdiden Alışsın: Samsung, İkonik Zil Sesi Over the Horizon'ın 2026 Versiyonunu Yayımladı [Video]

Kulaklarınız Şimdiden Alışsın: Samsung, İkonik Zil Sesi Over the Horizon'ın 2026 Versiyonunu Yayımladı [Video]

iOS 26.3 Yayınlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler!

iOS 26.3 Yayınlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com