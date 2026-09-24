Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Polisiyeden Fantastik Edebiyata: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Galaxy S27 Serisinin RAM ve Depolama Seçenekleri Ortaya Çıktı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Samsung Galaxy S27 serisinin RAM ve depolama seçenekleri ortaya çıktı.

Galaxy S27 Serisinin RAM ve Depolama Seçenekleri Ortaya Çıktı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Samsung, önümüzdeki yılın başlarında yeni nesil amiral gemisi Galaxy S27 telefonlarını bizlerle buluşturacak. Cihazların gelişine daha uzun bir süre olsa da şimdiden özellikleri hakkında bilgiler gelmeye başladı.

Güney Kore kaynaklı yeni bir söylentiye göre de firma, Galaxy S27 serisiyle bellek ve depolama tarafında kritik adımlar atmaya hazırlanıyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Galaxy S27 Serisinin RAM ve Depolama Seçenekleri Ortaya Çıktı
ej

S27 serisinde RAM ve depolama seçenekleri değişecek

ej

Sızıntı verilerine göre şirket, serinin üst düzey seçenekleri olması beklenen Galaxy S27 Ultra ve Galaxy S27 Pro modellerinde LPDDR6 RAM ile UFS 5.1 depolama teknolojilerine geçiş yapmayı planlıyor.

Bununla birlikte sızıntılar, Samsung’un bu yeni nesil teknolojileri yalnızca belirli yüksek kapasiteli konfigürasyonlarda sunabileceğini gösteriyor. Söylentiye göre daha düşük RAM ve depolama seçeneklerine sahip varyantlarda mevcut standartların kullanımına devam edilmesi ihtimaller arasında.

Galaxy S27 ve S27+ modellerinin ise LPDDR6 ve UFS 5.1 teknolojilerine geçiş yapmayacağı ifade edilmiş. Daha önce ortaya çıkan farklı bir iddiada da Samsung'un Galaxy S27 ve S27+ modellerinde LPDDR6 yerine LPDDR5X bellek kullanmayı sürdüreceği öne sürülmüştü. Bu durum, amiral gemisi serisi içerisinde temel modeller ile üst düzey modeller arasındaki donanım makasının biraz daha açılabileceğini gösteriyor.

Tüm bu iddialara rağmen standart modeller için sevindirici bir gelişme de var. Sızdırılan bilgilere göre standart Galaxy S27 modelinin başlangıç depolama kapasitesinin, önceki nesle kıyasla artırılarak 256 GB seviyesine çıkarılması bekleniyor.

Tüm bunlara baktığımızda Galaxy S27 Ultra modelinin 12 GB RAM + 256 GB, 12 GB RAM + 512 GB ve 16 GB RAM + 1 TB depolama seçenekleriyle sunulacağını, Galaxy S27 Pro'nun ise 12 GB RAM + 256 GB, 12 GB RAM + 512 GB ve 12 GB RAM + 1 TB olmak üzere üç farklı varyantla geleceğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan Galaxy S27 ve S27+ modellerinin 12 GB RAM ile birlikte 256 GB veya 512 GB depolama seçeneklerine sahip olacağını göreceğiz.

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Redmi Note 17 Serisi Türkiye’de Satışa Sunuldu: 10000 mAh Bataryalı Note 17 Pro Max’in Fiyatı Ne Kadar?

Redmi Note 17 Serisi Türkiye’de Satışa Sunuldu: 10000 mAh Bataryalı Note 17 Pro Max’in Fiyatı Ne Kadar?

Samsung Galaxy S25 Serisine One UI 9 (Android 17) Güncellemesi Ne Zaman Gelecek? Resmî Açıklama Yapıldı

Samsung Galaxy S25 Serisine One UI 9 (Android 17) Güncellemesi Ne Zaman Gelecek? Resmî Açıklama Yapıldı

Samsung Galaxy S26 Serisi Türkiye Fiyatlarına Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatlar

Samsung Galaxy S26 Serisi Türkiye Fiyatlarına Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatlar

Xiaomi, HyperOS 4 Güncelleme Takvimini Resmen Açıkladı: Hangi Cihaz Ne Zaman Alacak?

Xiaomi, HyperOS 4 Güncelleme Takvimini Resmen Açıkladı: Hangi Cihaz Ne Zaman Alacak?

Samsung Galaxy S27 Pro ve Ultra’nın Pil Kapasiteleri ve Şarj Hızları Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S27 Pro ve Ultra’nın Pil Kapasiteleri ve Şarj Hızları Ortaya Çıktı

iOS 27.2 Beta 1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

iOS 27.2 Beta 1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

Samsung Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra'ya Android 17 Tabanlı One UI 9 Geldi!

Samsung Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra'ya Android 17 Tabanlı One UI 9 Geldi!

Samsung Galaxy S27 Ultra’nın Kamera Özellikleri Ortaya Çıktı! Neler Değişecek?

Samsung Galaxy S27 Ultra’nın Kamera Özellikleri Ortaya Çıktı! Neler Değişecek?

Samsung

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Paradox Interactive'in Hearts of Iron IV Discord Sunucusunda "Atatürk Görseli" Krizi: Peki Tam Olarak Ne Yaşandı?

Paradox Interactive'in Hearts of Iron IV Discord Sunucusunda "Atatürk Görseli" Krizi: Peki Tam Olarak Ne Yaşandı?

Xiaomi'nin Yeni Amiral Gemileri Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max Tanıtıldı: İşte Özellikleri!

Xiaomi'nin Yeni Amiral Gemileri Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max Tanıtıldı: İşte Özellikleri!

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Türkiye Sinema Festivali Bu Hafta Düzenleniyor: 90 TL'ye Film İzleyebileceksiniz!

Türkiye Sinema Festivali Bu Hafta Düzenleniyor: 90 TL'ye Film İzleyebileceksiniz!

Suudi Arabistan'ın "Togg"u Sahnede: Yeni Exobot, Tam 1.111 Beygir Gücüne Sahip!

Suudi Arabistan'ın "Togg"u Sahnede: Yeni Exobot, Tam 1.111 Beygir Gücüne Sahip!

Elektrikli Araba Alacakların Sonradan "Keşke" Dememeleri İçin Bilmesi Gerekenler

Elektrikli Araba Alacakların Sonradan "Keşke" Dememeleri İçin Bilmesi Gerekenler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com