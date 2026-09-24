Samsung Galaxy S27 serisinin RAM ve depolama seçenekleri ortaya çıktı.

Samsung, önümüzdeki yılın başlarında yeni nesil amiral gemisi Galaxy S27 telefonlarını bizlerle buluşturacak. Cihazların gelişine daha uzun bir süre olsa da şimdiden özellikleri hakkında bilgiler gelmeye başladı.

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Güney Kore kaynaklı yeni bir söylentiye göre de firma, Galaxy S27 serisiyle bellek ve depolama tarafında kritik adımlar atmaya hazırlanıyor.

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S27 serisinde RAM ve depolama seçenekleri değişecek

Sızıntı verilerine göre şirket, serinin üst düzey seçenekleri olması beklenen Galaxy S27 Ultra ve Galaxy S27 Pro modellerinde LPDDR6 RAM ile UFS 5.1 depolama teknolojilerine geçiş yapmayı planlıyor.

Bununla birlikte sızıntılar, Samsung’un bu yeni nesil teknolojileri yalnızca belirli yüksek kapasiteli konfigürasyonlarda sunabileceğini gösteriyor. Söylentiye göre daha düşük RAM ve depolama seçeneklerine sahip varyantlarda mevcut standartların kullanımına devam edilmesi ihtimaller arasında.

Galaxy S27 ve S27+ modellerinin ise LPDDR6 ve UFS 5.1 teknolojilerine geçiş yapmayacağı ifade edilmiş. Daha önce ortaya çıkan farklı bir iddiada da Samsung'un Galaxy S27 ve S27+ modellerinde LPDDR6 yerine LPDDR5X bellek kullanmayı sürdüreceği öne sürülmüştü. Bu durum, amiral gemisi serisi içerisinde temel modeller ile üst düzey modeller arasındaki donanım makasının biraz daha açılabileceğini gösteriyor.

Tüm bu iddialara rağmen standart modeller için sevindirici bir gelişme de var. Sızdırılan bilgilere göre standart Galaxy S27 modelinin başlangıç depolama kapasitesinin, önceki nesle kıyasla artırılarak 256 GB seviyesine çıkarılması bekleniyor.

Tüm bunlara baktığımızda Galaxy S27 Ultra modelinin 12 GB RAM + 256 GB, 12 GB RAM + 512 GB ve 16 GB RAM + 1 TB depolama seçenekleriyle sunulacağını, Galaxy S27 Pro'nun ise 12 GB RAM + 256 GB, 12 GB RAM + 512 GB ve 12 GB RAM + 1 TB olmak üzere üç farklı varyantla geleceğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan Galaxy S27 ve S27+ modellerinin 12 GB RAM ile birlikte 256 GB veya 512 GB depolama seçeneklerine sahip olacağını göreceğiz.